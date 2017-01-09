Актриса Кристен Белл засветила грудь на "Золотом глобусе" (фото)
Белл появилась перед фотографами в расшитом пайетками наряде
В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Триумфатором в этом году стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", забравший 7 статуэток.
Актриса Кристен Белл блистала на красной дорожке в компании мужа – Дэкса Шепарда.
Кристен отдала предпочтение черному платью от Jenny Packham. Белл появилась перед фотографами в расшитом пайетками наряде с откровенным декольте.
Актриса дополнила образ сумочкой от Jimmy Choo украшениями от Harry Winston.
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