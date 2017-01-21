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Актриса Кристен Стюарт стала соавтором исследования об искусственном интеллекте http://www.segodnya.ua/img/article/7903/95_main.1484957741.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/95_tn.1484957741.jpg Звезды Статья опубликована в онлайн-базе научных работ ArXiv Корнеллского университета

Актриса Кристен Стюарт стала соавтором исследования об искусственном интеллекте

Сегодня, 05:40

Статья опубликована в онлайн-базе научных работ ArXiv Корнеллского университета

Кристен Стюарт. Фото: twitter.com/_krisjstewart
Кристен Стюарт. Фото: twitter.com/_krisjstewart

Американская киноактриса и режиссер Кристен Стюарт стала соавтором публикации, в которой описывается перенос художественного стиля с помощью нейросетей. Препринт доступен на arXiv.org, – передает N+1.

В последнее время нейросети активно используются в области обработки и распознавания изображений, в том числе уже и в коммерческих продуктах — например, приложение Prisma для смартфонов умеет перерисовывать заданное изображение в соответствии с выбранным стилем. Подробнее о том, как работает перенос стиля с помощью нейросетей, можно прочитать в материале N+1 "На выставке Ван Гога".

В самой публикации описывается обработка некоторых сцен фильма Come Swim, который сняла Кристен Стюарт. Для переноса стиля использовалась картина, которая изначально вдохновила режиссера на создание фильма о человеке под водой, который пробуждается от сна.

comeswim2

Несколько разных по "интенсивности стиля" вариантов обработки кадра

1/2 Изначально для обработки кадров авторы публикации рассматривали нейросети googlenet или VGG c 19 слоями, однако в первом случае их не устроил результат обработки, а во втором случае время обработки оказалось слишком долгим. В результате для получения нужного эффекта использовалась подготовленная сверточная нейросеть VGG с 16 слоями.

Все предварительные работы производились над превью низкого разрешения, а для обработки кадров в полном размере использовался сервис облачных вычислений Amazon EC2. После этого кадры дополнительно увеличили до итогового разрешения в 2048 пикселей и отфильтровали от шума — суммарно на весь процесс обработки одного кадра у авторов уходило около 40 минут.

Ранее нейросети уже применяли для обработки кадров видео — например, немецкие ученые перенесли художественный стиль Винсента Ван Гога, Эдварда Мунка и других художников на мультфильмы и кино. Кроме того, существуют программы, способные смешивать сразу несколько стилей для обработки изображений и видео.
ученые, исследование, доклад, кристен стюарт

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