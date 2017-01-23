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Актриса Мария Кожевникова подхватила опасный вирус http://www.segodnya.ua/img/article/7908/20_main.1485169756.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/20_tn.1485169756.jpg Звезды У Кожевниковой также серьезно заболели дети — сыновья  Иван и Максим

Актриса Мария Кожевникова подхватила опасный вирус

Сегодня, 14:30

У Кожевниковой также серьезно заболели дети — сыновья  Иван и Максим

Мария Кожевникова с сыном. Фото: Instagram
Мария Кожевникова с сыном. Фото: Instagram

Актриса Мария Кожевникова поделилась с поклонниками на странице в Instagram неприятной новостью. У Кожевниковой серьезно заболели дети — сыновья  Иван и Максим. Актриса также подхватила опасный вирус. Мария рассказала, что в России бушует грипп H3N2 (гонконгский).

"Эти несколько дней были очень непростыми. В России бушует грипп H3N2 и, несмотря на то, что я отменила почти все мероприятия, мы все – таки его подхватили. Температура 40 у детей держалась долго и многие жаропонижающие, особенно на парацетамоле, нам просто не помогали. Естественно, с гриппом свалилась и я, ни маска, ни другие средства не помогли. На счет врачей это, конечно, отдельная история. К нам приехал педиатр из поликлиники и стала нас уверять, что это точно не грипп, не ОРВИ, а дисбактериоз. При этом она даже не посмотрела ушки у детей, так как у нее не было отоскопа, а приезд стоил больше 7 тысяч рублей (около 3 тысяч гривен). Я, будучи человеком вменяемым и с небольшим, но опытом, стала спорить, что дисбактериоз не может давать кашель, сопли, температуру 40, даже еще и передаваться, так как первым заболел Максимушка. В общем, не буду о плохом, так как начну ругаться, мое дело предупредить о таких горе-врачах. Мы потеряли два дня, естественно сдав анализы, мое убеждение в том, что у нас грипп, подтвердилось. Как говорится, даже врагу такого не пожелаешь", – поделилась артистка.
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Источник:

"Сегодня"

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