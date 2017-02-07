Актриса Оксана Акиньшина впервые показалась на публике после рождения дочери (фото)

Сегодня, 13:00

На странице в Instagram продюсер Максим Фадеев поделился фото с 29-летней Оксаной

Оксана Акиньшина. Фото: instagram.com/oksana_akinshina
Оксана Акиньшина. Фото: instagram.com/oksana_akinshina

Актриса Оксана Акиньшина, родившая дочку неделю назад (третий ребенок звезды), впервые показалась на публике после родов.

На странице в Instagram продюсер Максим Фадеев поделился фото с 29-летней Оксаной.

Актриса была замечена в ресторане, хозяином которого является Фадеев и певец Эмин. Вместе с ней в ресторан пришел ее младший сын – четырехлетний Константин.

"Сегодня с Эмином встретили у нас прекрасную актрису Оксану Акиньшину с семьей", – подписал кадр продюсер.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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