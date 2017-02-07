Актриса Оксана Акиньшина впервые показалась на публике после рождения дочери (фото)

На странице в Instagram продюсер Максим Фадеев поделился фото с 29-летней Оксаной

Актриса Оксана Акиньшина, родившая дочку неделю назад (третий ребенок звезды), впервые показалась на публике после родов.

На странице в Instagram продюсер Максим Фадеев поделился фото с 29-летней Оксаной.

Актриса была замечена в ресторане, хозяином которого является Фадеев и певец Эмин. Вместе с ней в ресторан пришел ее младший сын – четырехлетний Константин.

"Сегодня с Эмином встретили у нас прекрасную актрису Оксану Акиньшину с семьей", – подписал кадр продюсер.

Фото: Instagram