Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в купальнике

Сегодня, 15:30

43-летняя Олеся поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото из отпуска

Олеся Судзиловская. Фото: Instagram
Олеся Судзиловская. Фото: Instagram

Актриса Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото из отпуска. Судзиловска проводит летние каникулы на Ибице.

На отдыхе артистка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.

На снимке 43-летняя Олеся позирует у бассейна в белом слитном купальнике, хвастаясь длинными стройными ножками.

"Сегодня весь день закрепляли загар", – подписала кадр звезда. 

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Фото: Instagram

Напомним, в январе 2016 года актриса во второй стала мамой.
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Источник:

"Сегодня"

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