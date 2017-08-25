Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в купальнике
43-летняя Олеся поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото из отпуска
Актриса Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото из отпуска. Судзиловска проводит летние каникулы на Ибице.
На отдыхе артистка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.
На снимке 43-летняя Олеся позирует у бассейна в белом слитном купальнике, хвастаясь длинными стройными ножками.
"Сегодня весь день закрепляли загар", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
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