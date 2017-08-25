Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в купальнике

43-летняя Олеся поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото из отпуска

Актриса Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото из отпуска. Судзиловска проводит летние каникулы на Ибице.

На отдыхе артистка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.

На снимке 43-летняя Олеся позирует у бассейна в белом слитном купальнике, хвастаясь длинными стройными ножками.

"Сегодня весь день закрепляли загар", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram

Напомним, в январе 2016 года актриса во второй стала мамой.