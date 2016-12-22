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Актриса Ольга Арнтгольц во второй раз стала мамой http://www.segodnya.ua/img/article/7820/19_main.1482407462.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/19_tn.1482407462.jpg Звезды Актриса подарила наследника режиссеру Дмитрию Петруню

Актриса Ольга Арнтгольц во второй раз стала мамой

Сегодня, 15:10

Актриса подарила наследника режиссеру Дмитрию Петруню

Ольга Арнтгольц. Фото: 1Ul.Ru
Ольга Арнтгольц. Фото: 1Ul.Ru

Актриса Ольга Арнтгольц во второй раз стала мамой. Малыш родился весом 3500 граммов и ростом 52 сантиметра – сообщает life.ru.

Счастливое событие у известной актрисы произошло вчера, 21 декабря. Ольга родила сына.

О том, что 34-летняя актриса беременна, стало известно на 9-м месяце беременности. У актрисы растет дочка Анна от первого брака, которой в октябре исполнилось три года. 
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