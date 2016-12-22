Актриса Ольга Арнтгольц во второй раз стала мамой. Малыш родился весом 3500 граммов и ростом 52 сантиметра – сообщает life.ru.

Счастливое событие у известной актрисы произошло вчера, 21 декабря. Ольга родила сына.

О том, что 34-летняя актриса беременна, стало известно на 9-м месяце беременности. У актрисы растет дочка Анна от первого брака, которой в октябре исполнилось три года.