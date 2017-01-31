Актриса Оливия Манн выходит замуж за футболиста Аарона Роджерса

Сегодня, 16:00

Манн получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного

Оливия Манн. Фото: REX
Оливия Манн. Фото: REX

Скоро в Голливуде прогремит очередная звездная свадьба. Согласно Западной прессе, звезда фильма "Люди Икс: Апокалипсис" Оливия Манн получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного – игрока в американский футбол, выступающего на позиции квотербека команды Green Pay Packers, Аарона Роджерса.

На днях папарацци удалось сфотографировать Манн с золотым кольцом на безымянном пальце, которое напоминало обручальное. Украшал этот особенный аксессуар массивный рубин, обрамленный бриллиантами. Примечательно, что ресурс Hollywoodlife.com сообщил о помолвке Манн и Роджерса несколько недель назад, отметив, что она состоялась в разгар рождественско-новогодних праздников.

Оливия Манн и Аарон Роджерс познакомились на музыкальной премии Country Music Awards 6 апреля 2014 года – они вместе объявляли победителя одной из номинаций. Слухи об их романе появились позднее, когда пара была замечена на свидании в ресторане Nobu в Малибу. До этого Манн на протяжении нескольких лет состояла в отношениях с актером Юэлем Киннаманом, а Роджерсу приписывали роман со звездой сериала "Сплетница" Джессикой Шор.
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Источник:

HELLO.RU

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