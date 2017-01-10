Алан Бадоев отметил день рождения с друзьями в Индонезии (фото)

По традиции день рождения режиссер и продюсер проводит в узком кругу близких друзей

Сегодня, 10 января, Алану Бадоеву исполняется 36 лет. По традиции день рождения режиссер и продюсер проводит в узком кругу близких друзей.

Отметим, что четвертый год подряд Бадоев не изменяет себе и отправляется за вдохновением в Индонезию.

Подводя итоги 2016 года, Бадоев отметил: "Каждый день этого года подарил мне новый опыт. Я возьму передышку, чтобы осознать победы и определить новые цели. Я дарю этому году свою улыбку и благодарю людей, которые подарили мне свое тепло".

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Трося не дремлет. Фото опубликовано Alan Badoev (@alanbadoev) Янв 9 2017 в 11:28 PST

В 2016-м году режиссер побил собственный рекорд – создал 43 видеопортрета для более чем двадцати артистов из Украины и стран СНГ. Таким образом, Бадоев пересек черту в 400 клипов, автором которых стал за всю свою карьеру.