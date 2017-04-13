ALEKSEEV дебютировал в кино

В Киеве продолжаются съемки новогодней 4-серийной мелодрамы – "Мама для Снегурочки". Напомним, в центре сюжета – история, которая произошла с непутевым таксистом Юрием, примерившего на себе впервые в жизни образ Деда Мороза. В одной из эпизодических ролей зритель увидит известного украинского певца, покорившего своим уникальным голосом ALEKSEEV. По сценарию он сыграет камео, то есть самого себя. "Когда мне позвонили и предложили сняться хоть в маленькой, но очень важной по сюжету роли, я согласился, – говорит Никита Алексеев. – Это мой дебют в кино. И я бы хотел повторить этот опыт. Но, в следующий раз сыграть не самого себя, не артиста или музыканта, а примерить совершенно другой образ, перевоплотиться". По словам певца, к своей новой работе он подошел со всей ответственностью: прочитал сценарий будущего новогоднего кинохита за несколько дней и даже специально подстроил свой график всеукраинского тура "Пьяное солнце", чтобы не нарушить планы по съемкам.

В кадре ALEKSEEV появляется достаточно неожиданно. В одной из сцен главные герои фильма решают исполнить желание 9-летней девочки. Кристина – тяжелобольная, и уже долгое время находится в депрессии, и перестала верить в чудеса. Завидев в комнате Кристины постеры с известным певцом, главная героиня принимает решение ее с ним познакомить, чтобы ребенок таки понял, что жизнь не такая уж несправедливая штука. И вот этим самым кумиром и оказывается ALEKSEEV.

Фото: Star Media

Со своей партнершей по кадру, 9-летней Александрой Мироненко певец познакомился непосредственно на съемочной площадке. По словам мамы девочки, когда Александра узнала, что ее кумира будет играть ALEKSEEV, не могла поверить своему счастью. "Мы с дочкой купили ему подарок – игрушечную собачку, чтобы он не забыл о нашем совместном дуэте на экране". По задумке продюсеров, девочка не просто встретится со своим кумиром, а и выступит с ним на одной сцене. Вместе ребята исполнит хит авторства Руслана Квинты и Виталия Куровского "Чувствую душой" из дебютного альбома ALEKSEEV.

По словам продюсера Галины Храпко, оба дебютанта в кино справились со своей задачей на все 100%. "У нас получился очень трогательный дуэт, который вряд ли кого-то оставит равнодушным, – говорит Галина.

Напомним, производством фильма занимается компания Star Media, а покажет его канал "Украина".

В главных ролях – Даниил Белых и Фатима Горбенко. Также в фильме играют Екатерина Гулякова, Ева Шевченко-Головко, Кирилл Жандаров, Алексей Нагрудный, Александр Ярема и другие.

Режиссер-постановщик проекта – Антон Азаров. Продюсеры – Галина Храпко и Влад Ряшин.