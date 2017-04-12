Алена Водонаева объяснила свою ненависть к полным

34-летняя Алена Водонаева взорвала интернет своей авторской колонкой на портале Life под названием "После шести можно только сосать". А все потому, что она в очередной раз призналась в ненависти к полным людям. Телеведущая заявила, что "женщина должна и обязана быть красивой. Всегда! Начиная от аккуратной писечки в красивых трусиках и заканчивая пищевыми привычками и тем, как она ест". А затем и вовсе отметила: женщина просто не имеет права быть полной (слава богу, делает скидку людям с проблемами со здоровьем). Водонаевой неприятно находиться в одном помещении с толстыми, а уж в море, когда они купаются, она ни за что не зайдет – будет ждать, пока выйдут, – пишет peopletalk.

На Водонаеву накинулись и подписчики, и медийные персоны: коуч Юлия Печерская, например, уверена, что у бывшей участницы шоу "Дом-2" просто комплексы. А модель plus-size Диляра Ларина напомнила в Instagram о скандальном прошлом Алены ("Наверное, уже забыла, как сношалась под камерами как животное в реалити-шоу").

Алена пришла на передачу "Прямой эфир", где обсуждали ее колонку, и еще раз объяснила свою позицию зрителям, но уже более лояльно: "Для меня люди с лишним весом точно такая же проблема, как тяжелая наркозависимость. Вы можете долго возмущаться, но мне, например, неприятно смотреть на полную женщину на пляже, поедающую чебурек, и человека, который точно так же принимает свою дозу. Мы, женщины, обязаны за собой следить и контролировать свой вес, следить за своим здоровьем", – сказала ведущая.

На эфир пришла и 41-летняя балерина Анастасия Волочкова, которая выразила несогласие с политикой Водонаевой: "Можно быть добрее в этом мире и попытаться подсказать. Я против того, чтобы это делать в резкой форме. Подсказать и сказать "Я не сяду на диван с толстым человеком" – это совсем разные вещи. Бывают такие дистрофики, что становится страшно. Разве в этом красота? Красота в человеческой душе. Есть столько женщин, которые, знаете, не страдают худобой, но они подтянуты. Главное – тонус мышц и тела".

Алена осталась при своем мнении и в конце передачи заявила, что хорошая фигура не требует особых затрат: "Лишний вес – это плохо, здесь к гадалке не ходи. И вести здоровый образ жизни можно дешево". Только вот модные дома и редакторы глянцевых изданий с ней не согласятся: в моду вошел бодипозитив (принятие своего тела таким, какое оно есть).