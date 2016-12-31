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Алина Гросу рассказала, почему мандарины считают символом Нового года http://www.segodnya.ua/img/article/7849/3_main.1483168159.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/3_tn.1483168159.jpg Звезды В Китае мандарины являются символом финансового благополучия

Алина Гросу рассказала, почему мандарины считают символом Нового года

Сегодня, 09:42

В Китае мандарины являются символом финансового благополучия

Гросу готовится к Новому году. Фото: instagram.com/alina_grosu
Гросу готовится к Новому году. Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу решила выяснить, откуда пошла традиция есть и дарить мандарины на Новый год.

Об этом она написала в Instagram.

Неизменный запах мандаринов, знакомый абсолютно всем нам, номер один в ряду ассоциаций Нового Года, конечно, после душистой елочки и Деда Мороза со Снегурочкой. Почему?.. Во-первых, в Китае еще с древнейших времен была традиция дарить мандарины на Новый Год. Этот фрукт являлся и является символом финансового благополучия. ( Название фрукта происходит от китайского "богач" – "мандарин") В те времена, каждый гость приходящий на празднование Нового Года , кроме других подарков обязательно преподносил хозяевам два мандарина, тем самым желая им богатство, успех и финансовое благосостояние", – написала Алина.

В то же время певица рассказала, почему у нас появилась любовь к этим цитрусовым.

"У нас же, такая любовь и почти "преклонение" возникли не сразу...долгое время, мандарины были доступны далеко не каждой семье – в 50 годах, в обычных семьях, такой фрукт почти не встречался.

Но все же, символом Нового Года мандаринам суждено было стать. На прилавках магазинов не было других подобных фруктов – ни киви, ни бананов, ни ананасов, вот поспевающие к тому времени в Закавказье мандарины и нашли свое применение в главный праздник года. Именно эти мандарины созревали как раз к декабрю. К Новому году!", – написала Гросу.

Певица также добавила, что "нигде, как у нас, так не любят лопать мандарины! Наша любовь к ним, можно сказать, уже в крови, она нас объединяет".

Неизменный запах мандаринов, знакомый абсолютно всем нам, номер один в ряду ассоциаций Нового Года, конечно, после душистой ёлочки и Деда Мороза со Снегурочкой. Почему?.. Во первых, в Китае ещё с древнейших времен была традиция дарить мандарины на Новый Год. Этот фрукт являлся и является символом финансового благополучия. ( Название фрукта происходит от китайского "богач" – "мандарин") В те времена, каждый гость приходящий на празднование Нового Года , кроме других подарков обязательно преподносил хозяевам два мандарина, тем самым желая им богатство, успех и финансовое благосостояние. •У нас же, такая любовь и почти "преклонение")) возникли не сразу...долгое время, мандарины были доступны далеко не каждой семье – в 50 годах, в обычных семьях, такой фрукт почти не встречался. Но все же, символом Нового Года мандаринам суждено было стать. На прилавках магазинов не было других подобных фруктов – ни киви, ни бананов, ни ананасов, вот поспевающие к тому времени в Закавказье мандарины и нашли свое применение в главный праздник года. Именно эти мандарины созревали как раз к декабрю. К Новому году! Хочется ещё отметить, что нигде, как у нас, так не любят лопать мандарины:) наша любовь к ним, можно сказать, уже в крови, она нас объединяет

Видео опубликовано ALINA GROSU (@alina_grosu)

Ранее сайт Сегодня. ua выяснял, как отметить Новый Год по-новому: три идеи.
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Источник:

"Сегодня"

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