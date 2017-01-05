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Алина Гросу засветила пышный бюст в эффектном платье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/77_main.1483620641.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/77_tn.1483620641.jpg Звезды Исполнительница выбрала для концерта вечерний наряд с пикантным декольте.

Алина Гросу засветила пышный бюст в эффектном платье (фото)

Сегодня, 17:00

Исполнительница выбрала для концерта вечерний наряд с пикантным декольте.

Алина Гросу. Фото: Instagram
Алина Гросу. Фото: Instagram

Певица Алина Гросу порадовала поклонников на странице в Instagram эффектным образом.

Исполнительница выбрала для концерта вечерний наряд с пикантным декольте. Гросу подчеркнула стройную фигуру.

В платье-годе (русалка, рыбка) Гросу похвасталась пышным бюстом. Свой блестящий образ Алина дополнила объемными локонами.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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