Алина Гросу засветила пышный бюст в эффектном платье (фото)

Исполнительница выбрала для концерта вечерний наряд с пикантным декольте.

Исполнительница выбрала для концерта вечерний наряд с пикантным декольте. Гросу подчеркнула стройную фигуру.

Певица Алина Гросу порадовала поклонников на странице в Instagram эффектным образом.

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