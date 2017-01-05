Алина Гросу засветила пышный бюст в эффектном платье (фото)
Исполнительница выбрала для концерта вечерний наряд с пикантным декольте.
Певица Алина Гросу порадовала поклонников на странице в Instagram эффектным образом.
Исполнительница выбрала для концерта вечерний наряд с пикантным декольте. Гросу подчеркнула стройную фигуру.
В платье-годе (русалка, рыбка) Гросу похвасталась пышным бюстом. Свой блестящий образ Алина дополнила объемными локонами.
Фото: Instagram
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