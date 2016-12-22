Алла Пугачева отругала внучку за выход на сцену
Клавдии очень нравится сцена, и она уже видит себя артисткой
Недавно Кристина Орбакайте представила новое шоу "Бессонница", свидетелями которого стали многие звезды, а главной гостьей стала сама Примадонна. Наблюдал шоу в зрительном зале и супруг певицы Михаил Земцов с дочерью Клавдией. Девочке в концерте была выделена небольшая роль – пишет russianshowbiz.info.
Клавдии очень нравится сцена, и она уже видит себя артисткой. И даже во время выступления мамы она не выдерживает и вырывается к ней на сцену. Кристина как мама счастлива этому, а вот Алла Пугачева поступок внучки не одобрила.
"Когда она вышла на сцену, мы ей сказали, что она помешала финалу. Мы правду говорим детям. В детстве этого делать нельзя, — заявила Пугачева, отметив, что Клаву ждет серьезный разговор.
По мнению Примадонны, ей нужно многому научиться для того, чтобы потом, уже во взрослом возрасте, начать выступать самой.
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