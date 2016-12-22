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Алла Пугачева отругала внучку за выход на сцену http://www.segodnya.ua/img/article/7820/45_main.1482410675.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/45_tn.1482410675.jpg Звезды Клавдии очень нравится сцена, и она уже видит себя артисткой

Алла Пугачева отругала внучку за выход на сцену

Сегодня, 17:00

Клавдии очень нравится сцена, и она уже видит себя артисткой

Алла Пугачева с мужем и подругой. Фото: instagram.com/sever_elena
Алла Пугачева с мужем и подругой. Фото: instagram.com/sever_elena

Недавно Кристина Орбакайте представила новое шоу "Бессонница", свидетелями которого стали многие звезды, а главной гостьей стала сама Примадонна. Наблюдал шоу в зрительном зале и супруг певицы Михаил Земцов с дочерью Клавдией. Девочке в концерте была выделена небольшая роль – пишет russianshowbiz.info.

Клавдии очень нравится сцена, и она уже видит себя артисткой. И даже во время выступления мамы она не выдерживает и вырывается к ней на сцену. Кристина как мама счастлива этому, а вот Алла Пугачева поступок внучки не одобрила.

"Когда она вышла на сцену, мы ей сказали, что она помешала финалу. Мы правду говорим детям. В детстве этого делать нельзя, — заявила Пугачева, отметив, что Клаву ждет серьезный разговор.

По мнению Примадонны, ей нужно многому научиться для того, чтобы потом, уже во взрослом возрасте, начать выступать самой. 
Пугачева, орбакайте, кристина, Алла Пугачева, Примадонна, Кристина Орбакайте, Михаил Земцов

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