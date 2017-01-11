Алла Пугачева ответила на призыв убрать ее из эфира: "Ну что, злопыхатели, возбудились?"

На сайте change.org , где каждый пользователь может создать петицию, появилось открытое письмо, адресованное генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту. Автор петиции раскритиковал эфир российского канала (31 декабря) и попросил улучшить качество новогоднего контента в следующем году.

"То, что происходило в Вашем новогоднем эфире это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало, кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами", – написал возмущенный телезритель.

На петицию уже отреагировали 115 тысяч пользователей, что заставило Аллу Пугачеву оставить комментарий на эту тему в Instagram: "Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье", – написала певица и поделилась фотографией со съемок новогоднего выпуска программы "МаксимМаксим".

Аллу Пугачеву поддержали – Игорь Николаев, Николай Басков, Филипп Киркоров и другие.