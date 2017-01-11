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Алла Пугачева ответила на призыв убрать ее из эфира: "Ну что, злопыхатели, возбудились?" http://www.segodnya.ua/img/article/7871/14_main.1484123043.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/14_tn.1484123043.jpg Звезды Аллу Пугачеву поддержали Игорь Николаев и Филипп Киркоров 

Алла Пугачева ответила на призыв убрать ее из эфира: "Ну что, злопыхатели, возбудились?"

Сегодня, 10:22

Аллу Пугачеву поддержали Игорь Николаев и Филипп Киркоров 

На петицию уже отреагировали 115 тысяч пользователей. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/
На петицию уже отреагировали 115 тысяч пользователей. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

На сайте change.org , где каждый пользователь может создать петицию, появилось открытое письмо, адресованное генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту. Автор петиции раскритиковал эфир российского канала (31 декабря) и попросил улучшить качество новогоднего контента в следующем году.

"То, что происходило в Вашем новогоднем эфире это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало, кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами", – написал возмущенный телезритель.

На петицию уже отреагировали 115 тысяч пользователей, что заставило Аллу Пугачеву оставить комментарий на эту тему в Instagram: "Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье", – написала певица и поделилась фотографией со съемок новогоднего выпуска программы "МаксимМаксим".

Аллу Пугачеву поддержали – Игорь Николаев, Николай Басков, Филипп Киркоров и другие.

МЫ ЗА ПУГАЧЁВУ!!! ...почему-то вспомнился Евг. Евтушенко: "Вы всегда плюёте, люди, в тех, кто хочет вам добра!" Лучшие песни АЛЛЫ всегда несли Добро и Любовь, и, даст Бог, будут нести ещё долго! Друзья, просто ставьте хештэг #мызапугачеву чаще, и мы, надеюсь соберём больше тех, кто, оказывается, против ( @syutkin_valeriy @alla_orfey @uliaveronika #раймондпаулс #мызапугачеву P.S. Дорогие подписчики, задающие мне вопросы типа: Против чего? или Как можно быть против? Зайдите в Интернет и прочитайте про гнусную историю с петицией против Пугачёвой. Вообще все эти истории с "гневными письмами трудящихся" очень напоминают дремучие совковые годы, когда так же травили Пастернака, Солженицына, а на эстраде – ту же Шульженко, а потом "Машину Времени" и т.д. Поэтому репост или фото А. Б. с хештэгом #мызапугачеву (именно с такой орфографией, так соберём больше)

Фото опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Какая же все таки это мерзость!! Сидит себе Человек, Женщина, Актриса,Певица, никого не трогает,поет песни, занимается творчеством, радует миллионы зрителей и поклонников по всему миру уже больше 40 лет , и тут , ни с того ни с сего, какая то завистливая дрянь, какая то мразота организует продуманную акцию и выливает ушат дерьма!!! КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? Я не буду ни к чему призывать, а скажу словами и мыслями миллионов поклонников в нашей стране и во всем мире ,просто пусть каждый из вас включит свои мозги, заглянет в свою душу и совесть и вспомнит, сколько сделала эта Великая Певица для Страны, для каждого из нас, чтоб в наших душах и сердцах были радость и счастье. Она-наше Достояние Республики, наша Алла! Ну а злопыхатели, что они могут "подарить людям" кроме своей злобы?... Собаки лают,караван идёт... Пой, Алла , на радость миллионнам-пой, Птица Певчая!!! Мы за Тебя и мы всегда с Тобой! @n_malevskaya @alla_orfey #АллаПугачева #НашаАлла #Примадонна #ЖенщинаКотораяПоет #ЖивиСпокойноСтрана #МыЗаПугачеву #МоиСкрины #мызапугачеву #Repost @alla_orfey with @repostapp ・・・ Ну что,злопыхатели,возбудились? Это прекрасно!!!Значит жизнь продолжается.А сила моя в любви и поддержке поклонников.Еще раз убедиться в этом настоящее счастье.

Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Киркоров, басков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Примадонна

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Источник:

"Сегодня"

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