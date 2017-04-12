Алла Пугачева раскрыла тайну своего похудения
Певица утверждает, что врачи смогли помочь ей побороть недуг
Алла Пугачева долгое время не могла сбросить лишние килограммы. Несколько лет назад знаменитость рассказала, что страдает от диабета. Лучшие специалисты занимались здоровьем артистки и выписывали ей препараты, которые улучшили бы состояние. По словам звезды, врачам удалось найти лекарство, которое ей помогло – сообщает wday.ru.
"Раскрою секрет: мне в Израиле подобрали очень хорошие таблетки и вылечили диабет. Вот я и сдулась", – рассказала Алла Борисовна.
Пугачева полагает, что ей удается хорошо выглядеть, в том числе по той причине, что она не подвержена депрессии. "Если надо куда-то собраться, я это делаю очень просто. Все зависит от ситуации. К примеру, поранила недавно ногу, значит, надеваю обувь, которая не мешает ране, а под нее уже подбираю наряд. А бывает, нужно создать определенное настроение. Я смотрю на вещи и размышляю: "Вот в этом мне будет весело, а в этом могу кого-нибудь напугать. Мне сегодня это нужно? Почему бы и нет?" Или другой настрой: "Как меня сегодня все раздражает! Тогда и я буду всех раздражать и такое надену, такое, что все подумают, что с ней что-то не так...", – поделилась звезда..
Вы сейчас просматриваете новость "Алла Пугачева раскрыла тайну своего похудения". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии