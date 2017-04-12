Алла Пугачева раскрыла тайну своего похудения

Сегодня, 12:00

Певица утверждает, что врачи смогли помочь ей побороть недуг

Алла Пугачева. Фото: Instagram
Алла Пугачева. Фото: Instagram

Алла Пугачева долгое время не могла сбросить лишние килограммы. Несколько лет назад знаменитость рассказала, что страдает от диабета. Лучшие специалисты занимались здоровьем артистки и выписывали ей препараты, которые улучшили бы состояние. По словам звезды, врачам удалось найти лекарство, которое ей помогло – сообщает wday.ru.

"Раскрою секрет: мне в Израиле подобрали очень хорошие таблетки и вылечили диабет. Вот я и сдулась", – рассказала Алла Борисовна.

Пугачева полагает, что ей удается хорошо выглядеть, в том числе по той причине, что она не подвержена депрессии. "Если надо куда-то собраться, я это делаю очень просто. Все зависит от ситуации. К примеру, поранила недавно ногу, значит, надеваю обувь, которая не мешает ране, а под нее уже подбираю наряд. А бывает, нужно создать определенное настроение. Я смотрю на вещи и размышляю: "Вот в этом мне будет весело, а в этом могу кого-нибудь напугать. Мне сегодня это нужно? Почему бы и нет?" Или другой настрой: "Как меня сегодня все раздражает! Тогда и я буду всех раздражать и такое надену, такое, что все подумают, что с ней что-то не так...", – поделилась звезда..
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СтарХит

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