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Алла Пугачева в смелом наряде затмила Юлию Высоцкую на премьере (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/9_main.1484841780.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/9_tn.1484841780.jpg Звезды Картина Андрея Кончаловского претендует на номинацию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"

Алла Пугачева в смелом наряде затмила Юлию Высоцкую на премьере (фото)

Сегодня, 10:01

Картина Андрея Кончаловского претендует на номинацию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"

Алла Пугачева и Григорий Лепс. Фото: Instagram
Алла Пугачева и Григорий Лепс. Фото: Instagram

В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского "Рай". Алла Пугачева, Максим Галкин, Татьяна Навка, Юлия Пересильд, Григорий Лепс и другие пришли поздравить режиссера и его жену – актрису Юлию Высоцкую, сыгравшую в картине главную роль, с премьерой.

Картина претендует на номинацию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Напомним, мировая премьера драмы состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале, где картина получила "Серебряного льва" за режиссуру.

На странице в Instagram Юлия Высоцкая поделилась эксклюзивным кадром в компании Примадонны. Для показа Пугачева, в отличие от Высоцкой (жена Кончаловского предпочла стильные брюки и белую блузку) выбрала вечерний наряд – черное мини и удлиненный жакет. Свой образ артистка дополнила шляпкой и высокими сапогами.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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