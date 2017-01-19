Алла Пугачева в смелом наряде затмила Юлию Высоцкую на премьере (фото)

Картина Андрея Кончаловского претендует на номинацию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"

В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского "Рай". Алла Пугачева, Максим Галкин, Татьяна Навка, Юлия Пересильд, Григорий Лепс и другие пришли поздравить режиссера и его жену – актрису Юлию Высоцкую, сыгравшую в картине главную роль, с премьерой.

Картина претендует на номинацию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Напомним, мировая премьера драмы состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале, где картина получила "Серебряного льва" за режиссуру.

На странице в Instagram Юлия Высоцкая поделилась эксклюзивным кадром в компании Примадонны. Для показа Пугачева, в отличие от Высоцкой (жена Кончаловского предпочла стильные брюки и белую блузку) выбрала вечерний наряд – черное мини и удлиненный жакет. Свой образ артистка дополнила шляпкой и высокими сапогами.

Фото: Instagram

Фото: Instagram