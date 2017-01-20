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Анастасии Волочковой 41 год: ТОП самых откровенных снимков балерины (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/48_main.1484914086.png http://www.segodnya.ua/img/article/7901/48_tn.1484914086.png Звезды Именинница не боится оголять тело и демонстрировать его в социальных сетях

Анастасии Волочковой 41 год: ТОП самых откровенных снимков балерины (фото)

Сегодня, 14:09

Именинница не боится оголять тело и демонстрировать его в социальных сетях

Балерина Анастасия Волочкова отмечает сегодня, 20 января, свой 41-й день рождения. Знаменитая блондинка много работает над собой и не щадит себя на занятиях в спортзале.

Но кроме своих достижений в балете, Волочкова также известна своими пикантными снимками, которые она зачастую делает во время поездок в теплые страны.

При этом, пожалуй, самым знаменитым трюком Анастасии является поперечный шпагат, который она делает в микроскопичных купальниках.

Сайт Сегодня.ua собрал ТОП-10 самых откровенных снимков балерины в ее Instagram.

Ранее голая Анастасия Волочкова посмеялась над подписчиками в соцсети.
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Источник:

"Сегодня"

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