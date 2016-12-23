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Анастасия Волочкова в мини-бикини устроила фотосессию в спа-салоне (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7824/40_main.1482494553.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/40_tn.1482494553.jpg Звезды Волочкова показала, как восстанавливает силы

Анастасия Волочкова в мини-бикини устроила фотосессию в спа-салоне (фото)

Вчера, 15:00

Волочкова показала, как восстанавливает силы

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками на странице в Instagram откровенными фото. Волочкова показала, как восстанавливает силы в роскошном спа-салоне.

Танцовщица устроила фотосессию в мини-бикини. Анастасия похвасталась плоским животом в смелом купальнике.

"Прекрасное начало дня в полюбившемся мне в Астане спа", – подписала кадр звезда.

"У всех Новый год, а Волочкова-голышом", "Анастасия цвет у купальника шикарный ,как всегда выглядите супер", "Как всегда шикарно", "Красивое место, красивая женщина. Ноги длинные, живот плоский, поза отличная", "Атлант расправил плечи", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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