Анастасия Волочкова в мини-бикини устроила фотосессию в спа-салоне (фото)

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками на странице в Instagram откровенными фото. Волочкова показала, как восстанавливает силы в роскошном спа-салоне.

Танцовщица устроила фотосессию в мини-бикини. Анастасия похвасталась плоским животом в смелом купальнике.

"Прекрасное начало дня в полюбившемся мне в Астане спа", – подписала кадр звезда.

"У всех Новый год, а Волочкова-голышом", "Анастасия цвет у купальника шикарный ,как всегда выглядите супер", "Как всегда шикарно", "Красивое место, красивая женщина. Ноги длинные, живот плоский, поза отличная", "Атлант расправил плечи", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram