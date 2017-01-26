Анастасия Задорожная промахнулась с размером купальника (фото)

Вчера, 13:30

Задорожная продемонстрировала подтянутую фигуру в "золотом" купальнике

Анастасия Задорожная. Фото: Instagram
Анастасия Задорожная. Фото: Instagram

Актриса и певица Анастасия Задорожная порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительным фото.

31-летняя Анастасия обнажилась для мужского журнала MAXIM.

Задорожная продемонстрировала подтянутую фигуру в "золотом" купальнике.

Во время фотосессии актриса позировала в бикини в воде. Певица промахнулась с размером бюстгальтера,  засветив оголенную грудь.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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