Анастасия Задорожная промахнулась с размером купальника (фото)
Задорожная продемонстрировала подтянутую фигуру в "золотом" купальнике
Актриса и певица Анастасия Задорожная порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительным фото.
31-летняя Анастасия обнажилась для мужского журнала MAXIM.
Задорожная продемонстрировала подтянутую фигуру в "золотом" купальнике.
Во время фотосессии актриса позировала в бикини в воде. Певица промахнулась с размером бюстгальтера, засветив оголенную грудь.
Фото: Instagram
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