Андрей Кончаловский признался, как избежал развода с Юлией Высоцкой

Сегодня, 11:30

Создавать идиллию в семейной жизни режиссеру помогает и его возраст

Андрей Кончаловский с женой Юлией. Фото: Instagram
Андрей Кончаловский с женой Юлией. Фото: Instagram

Много лет назад, когда Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая только начали свой роман, в их отношения мало кто верил. Окружающие были уверены, что их брак долго "не протянет". Накануне своего 80-летия режиссер принял участие в программе "Поле притяжения Андрея Кончаловского", где поделился деталями личной жизни.

Режиссер подчеркнул, что прожив бок о бок много лет вместе, ему удается поддерживать с Юлией гармоничные отношения. Секрет оказался прост: ему импонирует то, что жена держит в общении с ним определенную дистанцию, пишет "7Дней".

"Юля говорит: ты мне чужой. Мои дети – они мои, а ты можешь быть, а можешь и не быть... Это правильно! — уверен Кончаловский. —  Маму и детей не выбирают, а мужья и жены приходят и уходят. И в этом есть правильное напряжение, и в силу того, что мы оба львы, есть еще и совместная мощная энергия".

К слову, создавать идиллию в семейной жизни режиссеру помогает и его возраст, а точнее приобретенный опыт. Кончаловский считает, что если бы встретил Юлию раньше 40 лет — не прожил бы с ней так долго. "Я был абсолютно другой человек. Меня интересовало только то, что за горизонтом, и мне ничего не стоило собрать чемодан и уйти. Юле действительно повезло, что она встретила меня уже немолодым человеком. Разница в возрасте важна и в плохом, и в хорошем смысле одновременно" — поделился он.

Напомним, Егор Кончаловский рассказал о состоянии дочери Юлии Высоцкой, находящейся в коме.
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