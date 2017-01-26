Анджелина Джоли была вынуждена разрешить Брэду Питту чаще видеться с детьми

Анджелина Джоли и Брэд Питт по-прежнему борются в суде за опеку над детьми: актриса хочет единолично воспитывать шестерых малышей, а ее экс-муж настаивает на своем праве часто видеться с детьми и забирать их к себе хотя бы на выходные. На днях в Лос-Анджелесе прошло закрытое судебное заседание, и адвокатам Питта удалось добиться уступок в его пользу.

По информации американского журнала Life&Style, теперь Брэд сможет по крайней мере раз в неделю навещать детей в доме своей бывшей жены в Малибу и обойтись при этом без надзора психологов. Джоли собирается с силами, чтобы вернуть свои позиции в этом непростом разбирательстве, а Питт тем временем отпраздновал свою маленькую победу — недавно его заметили выходящим из своего дома в Беверли-Хиллз со связкой воздушных шаров в руках, которую он отправил своим детям.

К слову, недавно в прессе выступила американский эксперт по бракоразводным процессам Келли Рикерт, которая считает, что Анджелина и Брэд смогут развестись только через год после расставания (то есть в сентябре 2017-го) и потратят на адвокатов не менее $6 миллионов