Анджелина Джоли была вынуждена разрешить Брэду Питту чаще видеться с детьми

Вчера, 15:00

Анджелина и Брэд смогут развестись только через год после расставания 

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли и Брэд Питт по-прежнему борются в суде за опеку над детьми: актриса хочет единолично воспитывать шестерых малышей, а ее экс-муж настаивает на своем праве часто видеться с детьми и забирать их к себе хотя бы на выходные. На днях в Лос-Анджелесе прошло закрытое судебное заседание, и адвокатам Питта удалось добиться уступок в его пользу.

По информации американского журнала Life&Style, теперь Брэд сможет по крайней мере раз в неделю навещать детей в доме своей бывшей жены в Малибу и обойтись при этом без надзора психологов. Джоли собирается с силами, чтобы вернуть свои позиции в этом непростом разбирательстве, а Питт тем временем отпраздновал свою маленькую победу — недавно его заметили выходящим из своего дома в Беверли-Хиллз со связкой воздушных шаров в руках, которую он отправил своим детям.

К слову, недавно в прессе выступила американский эксперт по бракоразводным процессам Келли Рикерт, которая считает, что Анджелина и Брэд смогут развестись только через год после расставания (то есть в сентябре 2017-го) и потратят на адвокатов не менее $6 миллионов
Джоли, актриса, питт, Анджелина Джоли, Брэд Питт, судебное заседание, развестись

Вы сейчас просматриваете новость "Анджелина Джоли была вынуждена разрешить Брэду Питту чаще видеться с детьми ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

woman.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Джоли и Питт. Фото: AFP

Расходы на адвокатов и работа судьи: во сколько обойдется развод Брэду Питту и Анджелине Джоли

Вчера, 12:30

По мнению адвоката, из-за сложного решения об опеке суд продлится еще по меньшей мере год 

Звезды

Майли Сайрус на марше женщин против Трампа. Фото: AFP

Отец Анджелины Джоли жестко раскритиковал Майли Сайрус за марш против Трампа

Вчера, 10:09

Джон Войт назвал действия артистов государственной изменой

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли сбросила одежду для рекламы духов

24 Января, 11:30

Обнаженная Джоли стала рекламным лицом нового аромата

Звезды

Питт и Джоли. Фото: AFP

Отец Анджелины Джоли надеется на скорое завершение ее противостояния с Брэдом Питтом

20 Января, 11:00

Недавно Питт добился того, чтобы детали его развода с Джоли и переговоров насчет опеки оставались конфиденциальными и не попадали в руки третьих лиц

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Отец Анджелины Джоли прокомментировал ее отношения с Брэдом Питтом

19 Января, 14:00

Джон Войт, хотя и находится в хороших отношениях с дочерью, узнал о ее намерении развестись с мужем наравне со всеми из СМИ

Звезды

Приемной дочери знаменитостей уже 12 лет. Фото: AFP

Биологическая мать 12-летней дочери Джоли-Питт хочет встретиться с девочкой

18 Января, 10:09

В 2005 году Джоли удочерила Захару в возрасте шесть месяцев, а через год Питт решил стать официальным приемным отцом Захары

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования