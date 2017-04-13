Анджелина Джоли нашла нового возлюбленного – СМИ

Сегодня, 14:30

Согласно изданию InTouch Weekly, сердце голливудской дивы покорил 40-летний британский бизнесмен 

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Аджелина Джоли и Брэд Питт расстались всего 7 месяцев назад, а актриса уже планирует новое замужество, сообщают американские СМИ. Так, журналисты InTouch Weekly утверждают, что пока официально не разведенная звезда еще в 2016 году нашла нового возлюбленного, и за несколько месяцев их отношения приняли серьезный оборот. Имя таинственного героя ее романа пока остается неизвестным.

Зато известен род занятий – по слухам, сердце голливудской дивы покорил 40-летний британский бизнесмен и филантроп, с которым знаменитость познакомили общие друзья из Лондона.

Инсайдеры настаивают, что Джоли планирует совместную жизнь с загадочным избранником и через пару недель отправится с ним в Лос-Анджелес, чтобы познакомить с детьми. Кроме того, актриса пытается ускорить бракоразводный процесс, который может растянуться на весь 2017 год, так как окончательные договоренности об опеке над детьми до сих пор не достигнуты.

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Источник:

elle.ru

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