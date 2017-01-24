Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Анджелина Джоли сбросила одежду для рекламы духов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/54_main.1485248854.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/54_tn.1485248854.jpg Звезды Обнаженная Джоли стала рекламным лицом нового аромата

Анджелина Джоли сбросила одежду для рекламы духов (фото)

Сегодня, 11:30

Обнаженная Джоли стала рекламным лицом нового аромата

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли стала новой посланницей французского парфюмерного дома Guerlain. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил известный бренд.

Джоли будет представлять новый аромат марки.

"Имеем честь сообщить, что Анджелина Джоли станет нашей новой иконой и представит аромат для женщин",– сообщили представители бренда и опубликовали темный силуэт 41-летней голливудской актрисы, которая ради съемок скинула одежду, продемонстрировав многочисленные татуировки.

Весь свой доход от рекламной кампании  актриса направит на благотворительность.

1_1787
Джоли, актриса, доход, бренд, марки, татуировки, Анджелина Джоли, аромат

Вы сейчас просматриваете новость "Анджелина Джоли сбросила одежду для рекламы духов (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Питт и Джоли. Фото: AFP

Отец Анджелины Джоли надеется на скорое завершение ее противостояния с Брэдом Питтом

20 Января, 11:00

Недавно Питт добился того, чтобы детали его развода с Джоли и переговоров насчет опеки оставались конфиденциальными и не попадали в руки третьих лиц

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Отец Анджелины Джоли прокомментировал ее отношения с Брэдом Питтом

19 Января, 14:00

Джон Войт, хотя и находится в хороших отношениях с дочерью, узнал о ее намерении развестись с мужем наравне со всеми из СМИ

Звезды

Приемной дочери знаменитостей уже 12 лет. Фото: AFP

Биологическая мать 12-летней дочери Джоли-Питт хочет встретиться с девочкой

18 Января, 10:09

В 2005 году Джоли удочерила Захару в возрасте шесть месяцев, а через год Питт решил стать официальным приемным отцом Захары

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли жалуется на отсутствие поддержки Голливуда в бракоразводном процессе

16 Января, 16:30

Джоли решила заключить своеобразное "перемирие" с Питтом после того, как поняла, что ей не хватает публичной поддержки

Звезды

Сбросить 10 кг за 10 дней. Фото из открытых источников

Звездные диеты: как сбросить 10 кг за неделю

15 Января, 06:48

Злакова диета от Анджелины Джоли, грейпфрутовая - от Дженнифер Лопес и алкогольная - от Леди Гага

Звезды

Брэд Питт сильно похудел после расставания с Джоли

12 Января, 17:39

Питт снова занялся спортом, много гуляет и возвращается в нормальный ритм жизни

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.