Анджелина Джоли сбросила одежду для рекламы духов (фото)

Анджелина Джоли стала новой посланницей французского парфюмерного дома Guerlain. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил известный бренд.

Джоли будет представлять новый аромат марки.

"Имеем честь сообщить, что Анджелина Джоли станет нашей новой иконой и представит аромат для женщин",– сообщили представители бренда и опубликовали темный силуэт 41-летней голливудской актрисы, которая ради съемок скинула одежду, продемонстрировав многочисленные татуировки.

Весь свой доход от рекламной кампании актриса направит на благотворительность.