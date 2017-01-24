Анджелина Джоли сбросила одежду для рекламы духов (фото)
Обнаженная Джоли стала рекламным лицом нового аромата
Анджелина Джоли стала новой посланницей французского парфюмерного дома Guerlain. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил известный бренд.
Джоли будет представлять новый аромат марки.
"Имеем честь сообщить, что Анджелина Джоли станет нашей новой иконой и представит аромат для женщин",– сообщили представители бренда и опубликовали темный силуэт 41-летней голливудской актрисы, которая ради съемок скинула одежду, продемонстрировав многочисленные татуировки.
Весь свой доход от рекламной кампании актриса направит на благотворительность.
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