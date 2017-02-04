Анджелина Джоли снова хочет усыновить ребенка – СМИ

Сегодня, 22:44

Брэд Питт считает, что еще один ребенок станет причиной проблем в общении Анджелины с детьми

Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/angelinajolieofficial
Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/angelinajolieofficial

Анджелина Джоли, которая за годы жизни с Бредом Питтом обзавелась тремя биологическими и тремя усыновленными детьми, желает увеличить свою семью, – передает Телеграф.

Как сообщали западные СМИ, ранее Джоли уже хотела усыновить ребенка, но Бред был против, заявив, что им достаточно и тех, которые у них есть. Это якобы и стало одной из причин семейного кризиса. Теперь, когда брак Джол и Питта практически завершен, Джоли решила самостоятельно принимать решения.

"Анджелина давно планировала тайно усыновить ребенка, и даже приготовила все соответствующие документы. Бред знал о ее намерениях, потому что они обговаривали это, еще когда в их браке все было безоблачно. Они даже ссорились по этому поводу – Бред настаивал, что их семья и так полна, но Джоли отчаянно хотела еще одного ребенка", – рассказал инсайдер изданию In Touch.

Стоит отметить, что Брэд Питт считает, что еще один ребенок станет причиной проблем в общении Анджелины с детьми. Якобы им и так не хватает внимания матери, и с новым ребенком все только лишь усложнится.
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