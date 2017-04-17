Анфиса Чехова в белье откровенно рассказала о сексе

Она отметила, что женщинам необходимо просто осознавать свою ценность и тогда и отношение к сексу будет другим

Телеведущая Анфиса Чехова, которая когда-то получила популярность благодаря телепередаче о сексе, не боится публично разговаривать на эту тему.

В Instagram она опубликовала довольно откровенный пост о сексе и его значении в жизни мужчин и женщин.

"Женщинам свойственно оценивать свою значимость для мужчины через секс. Вроде как, мужчинам только этого от нас и надо. И отсюда идут все эти женские правила: "Не давать на первом свидании", "Не давать, если он провинился", "Не давать, пока не подарит кольцо, машину, и т.д.." И вообще ,это странное слово "Давать"! Как будто мужчина это заемщик, а Женщина-банк, который решает дать ему кредит или нет, и как бы проценты назначить повыше, и так что бы выплаты до конца его дней", – пишет Анфиса.

При этом телеведущая отметила, что женщины ошибочно считают себя "обладателеми волшебной пилюли".

"А ведь секс-это взаимообмен энергиями! Женщины часто воспринимают себя как некого обладателя волшебной пилюли удовольствия, ради которой мужчина может пойти на все! А если дать ему эту пилюлю сразу, без усилий, то не оценит ее по достоинству и унесется в поисках пилюли в другие, более дефицитные аптеки, где надо, ох как, постараться и потратиться! Женщина, которая считает наличие у нее вагины между ног, своим главным козырем, вынуждает себя всю жизнь искать доверчивых вкладчиков, готовых выгодно вложить свой капитал, и, к сожалению, изъять его, как только другой банк предложит более гибкие условия!" – считает Чехова.

При этом телеведущая отметила, что женщинам необходимо просто осознавать свою ценность и тогда и отношение к сексу будет другим.

"На самом деле, женщина, осознающая свою ценность, может заниматься сексом и на первом свидании, если захочет, не боясь, что оно станет последним. Может открыто демонстрировать свои желания, получать от мужчины любовь, подарки и внимание не манипулируя сексом! Единственное, что имеет значение для женщины – искренне ли она хочет секса, а не соглашается на это из боязни отказать, из корыстных побуждений, с пьяну, из благодарности и т.д. И тут не важно, когда этот секс случится, после первого свидания, или 20-го и приведет ли он к дальнейшим отношениям. Если секс случается от искреннего желания, вы в итоге получаете именно то, что и хотели, не чувствуя себя обманутыми в своих лучших ожиданиях!" – пишет Анфиса.

В то же время телеведущая заверила, что не призывает женщин к разврату.

"Я не призываю сейчас женщин броситься в пучину разврата. Я говорю лишь о том, что секс должен случаться по очень глубокому и искреннему желанию! У кого-то такое желание возникает только по любви, у кого-то просто по взаимной симпатии, но главное, не думать, что секс-это единственное что вы можете дать мужчине! Секс-это одна сотая тех богатств, что в нас сокрыто", – подытожила она свою мысль.

К своему откровенному посту Анфиса добавила пикантный снимок, где она позирует в белье, за что нарвалась на шквал комплиментов.