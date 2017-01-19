Ани Лорак в откровенном купальнике удивила поклонников (фото)

Артистка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в бикини

Певица Ани Лорак после плотного гастрольного графика отправилась на отдых в теплые края. Каролина вместе с мужем Муратом, дочерью Соней и друзьями проводит отпуск на Кубе.

Артистка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в откровенном купальнике.

На новом снимке Ани позирует после купания в черном бикини и солнцезащитных очках, хвастаясь плоским животиком. Лорак восхитила сексуальными формами.

Подписчики засыпали звезду комплиментами: "Выглядишь просто великолепно", "Фигура – отпад", "Отличная форма", "Похожа на Каменских", "Сногсшибательна, красотка", "Модель века, класс, так держать", "Модели Victoria secret отдыхают", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram