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Ани Лорак в откровенном купальнике удивила поклонников (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/13_main.1484754191.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/13_tn.1484754191.jpg Звезды Артистка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в бикини

Ани Лорак в откровенном купальнике удивила поклонников (фото)

Сегодня, 09:31

Артистка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в бикини

Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Певица Ани Лорак после плотного гастрольного графика отправилась на отдых в теплые края. Каролина вместе с мужем Муратом, дочерью Соней и  друзьями проводит отпуск на Кубе.

Артистка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в откровенном купальнике.

На новом снимке Ани позирует после купания в черном бикини и солнцезащитных очках, хвастаясь плоским животиком.  Лорак восхитила сексуальными формами.

Подписчики засыпали звезду комплиментами: "Выглядишь просто великолепно", "Фигура – отпад", "Отличная форма", "Похожа на Каменских", "Сногсшибательна, красотка", "Модель века, класс, так держать", "Модели Victoria secret отдыхают", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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