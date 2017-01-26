Ани Лорак в прозрачном "халате" засветила загорелую грудь (фото)

Вчера, 14:30

Певица опубликовала снимок, на котором предстала в раздельном купальнике на побережье Карибского моря

Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Певица Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram романтичным фото. Каролина вместе с мужем Муратом и дочерью Соней проводит зимние каникулы на Кубе.

Ани опубликовала снимок, на котором предстала в раздельном купальнике на побережье Карибского моря.

Лорак продемонстрировала фигуру в бикини. Свой пляжный образ она дополнила прозрачным "халатом" и солнцезащитными очками.

"Люблю вечернее время на море, когда солнце спускается низко и все дышит любовью", – подписала кадр звезда.

"Ани ты всегда прекрасна", "Супер! Красиво", "Какая красота", "Такая гармония с природой", "Такой загар, богиня", "Богиня красоты", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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