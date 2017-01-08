Ани Лорак засветила грудь в эффектном платье (фото)

Певица Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram ярким образом. Каролина выбрала для рождественского концерта эффектный наряд на одно плечо.

Лорак подчеркнула стройную фигуру и сексуальные формы блестящим красным платьем в пол. Из-за смелого декольте Ани засветила пышную грудь.

Подписчики засыпали артистку комплиментами: "Поправилась что ли?", "Божественна! Очень красивый наряд", "Вам очень сильно идет красный цвет", "Шикарный образ", "Платье неудачное", "Невероятно красивая", "Вы выглядите как всегда восхитительно", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram