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Ани Лорак засветила грудь в эффектном платье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/97_main.1483891789.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/97_tn.1483891789.jpg Звезды Лорак подчеркнула стройную фигуру и сексуальные формы блестящим нарядом

Ани Лорак засветила грудь в эффектном платье (фото)

Сегодня, 09:31

Лорак подчеркнула стройную фигуру и сексуальные формы блестящим нарядом

Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Певица Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram ярким образом. Каролина выбрала для рождественского концерта эффектный наряд на одно плечо.

Лорак подчеркнула стройную фигуру и сексуальные формы блестящим красным платьем в пол. Из-за смелого декольте Ани засветила пышную грудь.

Подписчики засыпали артистку комплиментами: "Поправилась что ли?", "Божественна! Очень красивый наряд", "Вам очень сильно идет красный цвет", "Шикарный образ", "Платье неудачное", "Невероятно красивая", "Вы выглядите как всегда восхитительно", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Видео опубликовано Ани Лорак News (@anilorak.news)

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