Анна Хилькевич и Ани Лорак носят одинаковые блестящие костюмы

Каролина подобрала к наряду украшения с бриллиантами

Актриса Анна Хилькевич и певица Ани Лорак появились на людях в одинаковых нарядах.

30-летняя актриса выбрала блестящий костюм, состоящий из жакета с поясом и брюк, для недавней фотосессии. Блондинка дополнила свой образ черными лодочками.

Комплект от Merry Perry пришелся по вкусу и Каролине. На странице в Instagram Ани опубликовала снимок, на котором позирует в аналогичном комплекте только золотого цвета.

Лорак подобрала к наряду украшения с бриллиантами от Yanush Gioielli. "Съемки. Сюпризы", – подписала кадр певица.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

В прошлом году Лорак появилась в костюме как у Хилькевич на новогодних съемках.

Фото: Instagram