Анна Хилькевич и Ани Лорак носят одинаковые блестящие костюмы

Вчера, 10:01

Каролина подобрала к наряду украшения с бриллиантами

Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Актриса Анна Хилькевич и певица Ани Лорак появились на людях в одинаковых нарядах.   

30-летняя актриса выбрала блестящий костюм, состоящий из жакета с поясом и брюк, для недавней фотосессии. Блондинка дополнила свой образ черными лодочками.

Комплект от Merry Perry пришелся по вкусу и Каролине. На странице в Instagram Ани опубликовала снимок, на котором позирует в аналогичном комплекте только золотого цвета.

Лорак подобрала к наряду украшения с бриллиантами от Yanush Gioielli. "Съемки. Сюпризы", – подписала кадр певица.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

В прошлом году Лорак появилась в костюме как у Хилькевич на новогодних съемках.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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