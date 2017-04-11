Анна Хилькевич и Ани Лорак носят одинаковые блестящие костюмы
Каролина подобрала к наряду украшения с бриллиантами
Актриса Анна Хилькевич и певица Ани Лорак появились на людях в одинаковых нарядах.
30-летняя актриса выбрала блестящий костюм, состоящий из жакета с поясом и брюк, для недавней фотосессии. Блондинка дополнила свой образ черными лодочками.
Комплект от Merry Perry пришелся по вкусу и Каролине. На странице в Instagram Ани опубликовала снимок, на котором позирует в аналогичном комплекте только золотого цвета.
Лорак подобрала к наряду украшения с бриллиантами от Yanush Gioielli. "Съемки. Сюпризы", – подписала кадр певица.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
В прошлом году Лорак появилась в костюме как у Хилькевич на новогодних съемках.
Фото: Instagram
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