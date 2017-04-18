Анна Седокова ответила на критику своего образа жизни

Сегодня, 12:30

Певица через пять дней после родов вышла в свет

Анна Седокова и Наталья Рудова. Фото: Instagram
Анна Седокова и Наталья Рудова. Фото: Instagram

Певица Анна Седокова, которая 8 апреля в третий раз стала мамой (звезда родила сына), вернулась к активному образу жизни. 13 апреля, 34-летняя Анна вместе со своей подругой – актрисой Натальей Рудовой посетила концерт юмористов Михаила Галустяна и Александра Реввы в театре Wilshire Ebell, прибывших на гастроли в Лос-Анджелес.

На артистку обрушилась волна критики от поклонников, которые возмутились тем, что Седокова оставила новорожденного малыша.

"Грозные женщины упрекали меня в том, что я вышла на пару часов из дома...Почему-то мне кажется, что эти женщины никогда не были беременны и немного не понимают, через что приходится проходить девочкам в это время. Ты стараешься ограничивать себя во всем, думаешь, прежде всего, о бэбике. Пролистывая ленту Инстаграм, ты видишь своих счастливых подруг танцующих на столе в клубе, дальше ночью в кино, после утром в спортзале. А ты поглаживаешь свое увеличенное на 20 кг тело, еле поднимаешься уже с кровати, чтобы дойти до кухни за водичкой, мажешь себя как бабушка мазью, чтоб не так болела спина и засыпаешь, потому что ночью явно проснешься раз 6 от изжоги, боли и еще сбегать в секретное место 16 раз. И бесспорно это самые счастливые моменты в жизни, но так хочется, хоть на часик в эту веселую беззаботную жизнь, где главная проблема вечера выбор между личе или аpple мартини. Я точно знаю одно! У счастливых родителей счастливые дети, а рождение ребенка не означает крест на личной жизни, карьере или развитии женщины! Это НАЧАЛО", – поделилась звезда.
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"Сегодня"

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