Анна Седокова призналась, что готовится стать мамой в третий раз и показала округлившийся животик

Сегодня, 12:55

Певица на странице в Instagram поделилась неожиданной новостью

Анна Седокова. Фото: Instagram
Анна Седокова. Фото: Instagram

Анна Седокова потрясла поклонников на странице в Instagram радостной новостью. Певица готовится стать мамой в третий раз. Кто отец будущего ребенка, Анна не сообщила.

Беременная артистка, которая воспитывает двух дочерей, в блестящем платье продемонстрировала округлившийся животик.

"С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою Семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое СЧАСТЬЕ, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз, и я благодарю Бога за это волшебство! 14 февраля в День всех Влюбленных я представлю свою видео работу и песню "Первая Любовь", которая была написана мною, и это еще один мой долгожданный ребеночек. А так же 14 февраля появятся – мой Акустический Live Aльбом, правдивый и очень личный. Его я создавала уже не одна. Я благодарю Вас за поддержку. Пусть у каждого из нас будет так много счастья, что нам захочется им поделиться друг с другом. Мы вас ЛЮБИМ", – поделилась звезда.

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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