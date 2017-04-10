Анна Седокова родила третьего ребенка

Певица Анна Седокова в третий раз стала мамой. 8 апреля в клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе 34-летняя знаменитость родила сына – сообщает life.ru. Отец ребенка, Артем Комаров в этот момент находился в Москве и в ближайшее время готовится вылететь в Калифорнию к своему новорожденному сыну и возлюбленной. Имя малыша пока держится в секрете.

Напомним, у Анны уже есть две дочери от разных избранников: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.