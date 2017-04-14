Анна Седокова впервые появилась на публике после родов
Певица выписалась из больницы и вернулась к активной жизни
Певица Анна Седокова, которая 8 апреля в третий раз стала мамой (звезда родила сына), уже выписалась из больницы и вернулась к активному образу жизни.
13 апреля, 34-летняя Анна вместе со своей подругой – актрисой Натальей Рудовой посетила концерт юмористов Михаила Галустяна и Александра Реввы в театре Wilshire Ebell, прибывших на гастроли в Лос-Анджелес.
"День первый.LA #возвращение", – подписала селфи с Рудовой певица.
Фото: Instagram
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