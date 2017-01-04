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Анна Семенович объяснила, почему до сих пор не решилась родить ребенка http://www.segodnya.ua/img/article/7855/6_main.1483526747.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/6_tn.1483526747.jpg Звезды Певица рассчитывает стать мамой в ближайшее время

Анна Семенович объяснила, почему до сих пор не решилась родить ребенка

Сегодня, 14:00

Певица рассчитывает стать мамой в ближайшее время

Анна Семенович. Фото: Instagram
Анна Семенович. Фото: Instagram

36-летняя Анна Семенович замуж не спешит. С детьми она тоже не торопится.

В интервью журналу "Телепрограмма" Семенович объяснила свою позицию по этому вопросу: "Если честно, я вообще очень долго не хотела детей. Это был мой осознанный выбор. Да, у меня были достойные мужчины. Я могла родить от любого из них. Есть такие девушки, которые, встретив обеспеченного мужика, готовы забеременеть уже через три дня, чтобы потом он содержал и ее, и ребенка. Они таким образом подстраховываются. А я другой человек. Лучше буду работать сама и обеспечу и себя, и ребенка. В общем, не так давно я задумалась о том, что скоро хотела бы стать матерью, испытать этот опыт. Может быть, в ближайшие пару лет уже серьезно займусь этим вопросом".

По словам звезды, она не раз слышала от мужчин предложение родить ребенка. Но каждый раз отвечала отказом. "Мой первый муж Даниил Мишин хотел, чтобы у нас были дети, — говорит Анна. — Но я тогда занималась карьерой, спортом. И мне было не до этого. Потом у меня были очень длинные и долгие отношения с другим мужчиной, он тоже хотел, чтобы у нас были дети. Но я делала карьеру в "Блестящих". В тот период я завела собаку, но уже через год отдала ее маме, потому что не могла за ней ухаживать. Я всегда знала, что у меня будут поздние дети, поэтому не спешила с этим вопросом. Первого ребенка можно спокойно рожать в 40 лет, как это делают в Голливуде".
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