Анну Семенович на Бали не узнали без макияжа (фото)

Певица Анна Семенович удивила поклонников на странице в Instagram смелым фото. Исполнительница наслаждается отдыхом у океана. Семенович на Рождество отправилась на остров Бали, где на пляже сделала селфи без макияжа. Анна похвасталась естественной красотой.

"Дорогие мои с Рождеством вас. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни ПЕРЕЗАГРУЗКИ! Мы привыкли все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия. Нам надо научиться смотреть по сторонам не в поиске людей, которых мы с удовольствием будем сравнивать с собой, и осуждать, а в поисках той простой красоты, которую подарила нам Божественная Вселенная и тогда жизнь заиграет счастливыми красками. Любви всем и добра", – подписала кадр звезда.

Семенович не узнали без косметики: "Вас я не узнала", "Ужас как себя можно довести до такого", "Как ты постарела", "Такая другая", "Ого, не узнала вас", "На себя не похожа", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram