Антонио Бандераса госпитализировали после тренировки
Бандерас почувствовал сильную боль в грудной клетке во время тренировки
В Великобритании актер Антонио Бандерас попал в больницу. Об этом пишет The Sun. По данным таблоида, артист был госпитализирован в клинику неподалеку от его дома в Суррее.
Сообщается, что 56-летний Антонио Бандерас почувствовал сильную боль в грудной клетке во время тренировки. Ему незамедлительно вызвали скорую помощь.
После прибытия медиков его было решено госпитализировать. Однако актер пробыл в больнице недолго и вскоре был выписан. Сам Бандерас подтвердил журналистам, что был госпитализирован.
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