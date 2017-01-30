Антонио Бандераса госпитализировали после тренировки

Бандерас почувствовал сильную боль в грудной клетке во время тренировки

В Великобритании актер Антонио Бандерас попал в больницу. Об этом пишет The Sun. По данным таблоида, артист был госпитализирован в клинику неподалеку от его дома в Суррее.

Сообщается, что 56-летний Антонио Бандерас почувствовал сильную боль в грудной клетке во время тренировки. Ему незамедлительно вызвали скорую помощь.

После прибытия медиков его было решено госпитализировать. Однако актер пробыл в больнице недолго и вскоре был выписан. Сам Бандерас подтвердил журналистам, что был госпитализирован.