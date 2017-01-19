Барбра Стрейзанд написала критическую статью о "бессердечном" Трампе

Она считает, что новоизбранный президент уже продемонстрировал свою "опасность" и "непригодность"

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд написала критическую статью о "невежественном, опрометчивом, безнравственном, глупом и бессердечном" новоизбранном президенте США Дональде Трампе.

Свой труд она опубликовала на сайте The Huffington Post.

В статье Стрейзанд напомнила, что лидерами страны становились такие "гиганты", как Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Теодор Рузвельт, Франклин Рузвельт, Линдон Джонсон, Билл Клинтон и Барак Обама.

"Теперь мы ждем Дональда Трампа, и я серьезно беспокоюсь за нашу страну и мир", – заявила артистка.

Она считает, что новоизбранный президент уже продемонстрировал свою "опасность" и "непригодность".

Кроме того, Стрейзанд отметила, что это не просто вопрос противостояния республиканцев и демократов. Артистка напомнила о высказываниях Трампа в адрес женщин, мигрантов, людей с ограниченными возможностями и предположила, что политик еще не осознал долг президента, состоящий в том, чтобы хотя бы попытаться объединить всех американцев и уважать их.

По словам Стрейзанд, она уважает опытных политиков, служивших США и стремившихся "улучшить и защитить республику", даже тех, с кем она лично была часто не согласна, но Трампа уважать она не может, поскольку своим поведением он "подвергает нас всех риску".

В конце статьи Стрейзанд выразила надежду, что члены палаты представителей и сената, даже республиканцы, сделают все, что в их силах, чтобы обеспечить какое-то подобие правосудия в США и чтобы не подвергнуть мир большому и ненужному риску.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа.

Позже Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа.