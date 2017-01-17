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Бен Аффлек назвал условие своего согласия снять "Бэтмена" http://www.segodnya.ua/img/article/7886/42_main.1484569275.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/42_tn.1484569275.jpg Звезды Одним из непременных условий согласия Бена Аффлека снять сольный фильм станет более удобный костюм главного героя

Бен Аффлек назвал условие своего согласия снять "Бэтмена"

Сегодня, 02:26

Одним из непременных условий согласия Бена Аффлека снять сольный фильм станет более удобный костюм главного героя

Бен Аффлек. Фото: AFP
Бен Аффлек. Фото: AFP

Одним из непременных условий согласия Бена Аффлека снять сольный фильм, посвященный Бэтмену, станет более удобный костюм главного героя. Как сообщает издание Comicbook, об этом сам Аффлек рассказал в интервью изданию USA Today.

"Я точно знаю, что такое – быть в этом костюме. Мы должны как-то модифицировать его, чтобы его было легче надевать и снимать. Пока ты в нем, то буквально исходишь потом, но выполняешь свою работу и уходишь с площадки. Но когда ты еще и режиссер, ты не можешь просто так уйти. Ты должен быть на площадке и руководить всеми. И это главный вызов при создании "Бэтмена". Мы попытаемся создать более комфортный костюм", – сказал он.

Напомним, что перед съемками в картине "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" Аффлек попросил Кристиана Бейла рассказать о проблеме создания образа Темного рыцаря. Бейл посоветовал своему коллеге добиться создания такого костюма, в котором "для того, чтобы справить нужду не потребуются помощники". По мнению Бейла, для него этот процесс был "абсолютно лишенным героизма".
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Источник:

kinonews.ru

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