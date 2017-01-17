Бен Аффлек назвал условие своего согласия снять "Бэтмена"
Одним из непременных условий согласия Бена Аффлека снять сольный фильм станет более удобный костюм главного героя
Одним из непременных условий согласия Бена Аффлека снять сольный фильм, посвященный Бэтмену, станет более удобный костюм главного героя. Как сообщает издание Comicbook, об этом сам Аффлек рассказал в интервью изданию USA Today.
"Я точно знаю, что такое – быть в этом костюме. Мы должны как-то модифицировать его, чтобы его было легче надевать и снимать. Пока ты в нем, то буквально исходишь потом, но выполняешь свою работу и уходишь с площадки. Но когда ты еще и режиссер, ты не можешь просто так уйти. Ты должен быть на площадке и руководить всеми. И это главный вызов при создании "Бэтмена". Мы попытаемся создать более комфортный костюм", – сказал он.
Напомним, что перед съемками в картине "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" Аффлек попросил Кристиана Бейла рассказать о проблеме создания образа Темного рыцаря. Бейл посоветовал своему коллеге добиться создания такого костюма, в котором "для того, чтобы справить нужду не потребуются помощники". По мнению Бейла, для него этот процесс был "абсолютно лишенным героизма".
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