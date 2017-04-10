Бен Аффлек пытается вернуться в семью

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер объявили о своем разрыве еще в 2015 году и до сих пор официально не расторгли брак. Все это время в прессе появляются новости о воссоединении пары.

По последним сообщениям американских СМИ, Аффлек полон решимости восстановить былую семейную идиллию — актер, недавно прошедший курс лечения от алкоголизма, посвящает все свободное время детям в надежде доказать жене, что их брак достоин второго шанса.

Так, исполнитель роли Бэтмена соглашается подменить супругу на всех школьных мероприятиях их 8-летней дочери Серафины и 11-летней Вайолет и каждое воскресенье сопровождает жену и троих детей в церковь. По словам инсайдеров, Бен хочет показать Дженнифер, что он заслуживает ее доверия и готов на все ради семьи.

Пара объявила о своем расставании в июле 2015 года, через день после 10-й годовщины свадьбы. Причиной послужил роман актера с няней его детей и пристрастие к азартным играм и алкоголю. В 2017 году Аффлек прошел курс лечения от зависимости в клинике.