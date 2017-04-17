Беременная Бейонсе в обтягивающем платье провела Пасху на природе

Певица Бейонсе, которая готовится к рождению двойни, минувшее воскресенье провела на природе, празднуя Пасху.

На празднике собралась семья Бейонсе: мама Тина Ноулз, дочь Блу Айви и муж Джей Зи. Фотографией с Келли Роуленд и дочерью поделилась Тина Ноулз в своем Instagram.

"Трое из четырех моих девочек",- написала Ноулз под снимком.

Певица подчеркнула фигуру белым облегающим платьем с открытыми плечами. Волосы были собраны в косички.

Easter memories Публикация от Tina Knowles (@mstinalawson) Апр 16 2017 в 2:57 PDT

Фото: Instagram