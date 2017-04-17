Беременная Бейонсе в обтягивающем платье провела Пасху на природе
Певица подчеркнула фигуру нарядом с открытыми плечами
Певица Бейонсе, которая готовится к рождению двойни, минувшее воскресенье провела на природе, празднуя Пасху.
На празднике собралась семья Бейонсе: мама Тина Ноулз, дочь Блу Айви и муж Джей Зи. Фотографией с Келли Роуленд и дочерью поделилась Тина Ноулз в своем Instagram.
"Трое из четырех моих девочек",- написала Ноулз под снимком.
Певица подчеркнула фигуру белым облегающим платьем с открытыми плечами. Волосы были собраны в косички.
Фото: Instagram
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