Беременная Натали Портман снялась с обнаженным животом (фото)
В этом году у Натали Портман есть шансы получить свой второй "Оскар"
Актриса Натали Портман, которая сейчас ждет появления на свет второго ребенка, приняла участие в черно-белой фотосессии. Натали снялась для журнала Vanity Fair с оголенным животом.
Натали Портман стала героиней специального "голливудского" выпуска журнала, появившись на обложке с Эми Адамс, Люпитой Нионго, Эммой Стоун, Дакотой Джонсон и другими актрисами.
Автором съемки стала Энни Лейбовиц, которая в 1991 году запечатлела беременную Деми Мур для ее обложки Vanity Fair.
Напомним, что в этом году у Натали Портман есть все шансы получить свой второй "Оскар" – актриса представлена в номинации "Лучшая женская роль" за свою работу в фильме "Джеки".
Фото: instagram.com/vfvanities
Фото: Vanity Fair
Фото: Vanity Fair
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