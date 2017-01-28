Беременная Натали Портман снялась с обнаженным животом (фото)

Вчера, 15:00

В этом году у Натали Портман есть шансы получить свой второй "Оскар"

Натали Портман. Фото: AFP
Натали Портман. Фото: AFP

Актриса Натали Портман, которая сейчас ждет появления на свет второго ребенка, приняла участие в черно-белой фотосессии. Натали снялась для журнала Vanity Fair с оголенным животом.

Натали Портман стала героиней специального "голливудского" выпуска журнала, появившись на обложке с Эми Адамс, Люпитой Нионго, Эммой Стоун, Дакотой Джонсон и другими актрисами.

Автором съемки стала Энни Лейбовиц, которая в 1991 году запечатлела беременную Деми Мур для ее обложки Vanity Fair.

Напомним, что в этом году у Натали Портман есть все шансы получить свой второй "Оскар" – актриса представлена в номинации "Лучшая женская роль" за свою работу в фильме "Джеки".

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Фото: instagram.com/vfvanities

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Фото: Vanity Fair

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Фото: Vanity Fair
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Источник:

"Сегодня"

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