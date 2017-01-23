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Беременная Полина Гагарина в бикини отдыхает на Мальдивах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/47_main.1485109535.png http://www.segodnya.ua/img/article/7906/47_tn.1485109535.png Звезды Знаменитую блондинку среди пальм сфотографировал ее супруг Дмитрий Исхаков

Беременная Полина Гагарина в бикини отдыхает на Мальдивах (фото)

Сегодня, 07:40

Знаменитую блондинку среди пальм сфотографировал ее супруг Дмитрий Исхаков

Певица отдыхает с мужем и сыном. Фото: instagram.com/gagara1987
Певица отдыхает с мужем и сыном. Фото: instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина, которая находится в интересном положении, отдыхает с мужем и сыном на Мальдивах.

Об этом она сообщила в Instagram: "1,2,3,4,5 на Мальдивах мы опять", – подписала она снимок с пляжа.

На фото беременная Полина позирует в бикини, спрятав животик за стволом пальмы. По словам самой Гагариной, снимок сделал ее муж Дмитрий Исхаков.

Фото пришлось по душе поклонникам певицы и собрало всего за день более 140 тысяч лайков.

Позже певица опубликовала еще один снимок с Мальдив в компании знаменитостей из России, среди которых был запрещенный в Украине Олег Газманов с женой, с которыми они все вместе ездили на рыбалку.

Ранее беременная "любовница" Брэда Питта пришла на красную дорожку с мужем.
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Источник:

"Сегодня"

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