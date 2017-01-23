Беременная Полина Гагарина в бикини отдыхает на Мальдивах (фото)
Знаменитую блондинку среди пальм сфотографировал ее супруг Дмитрий Исхаков
Певица Полина Гагарина, которая находится в интересном положении, отдыхает с мужем и сыном на Мальдивах.
Об этом она сообщила в Instagram: "1,2,3,4,5 на Мальдивах мы опять", – подписала она снимок с пляжа.
На фото беременная Полина позирует в бикини, спрятав животик за стволом пальмы. По словам самой Гагариной, снимок сделал ее муж Дмитрий Исхаков.
Фото пришлось по душе поклонникам певицы и собрало всего за день более 140 тысяч лайков.
Позже певица опубликовала еще один снимок с Мальдив в компании знаменитостей из России, среди которых был запрещенный в Украине Олег Газманов с женой, с которыми они все вместе ездили на рыбалку.
Ранее беременная "любовница" Брэда Питта пришла на красную дорожку с мужем.
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