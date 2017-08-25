Беременная Юлия Ковальчук поделилась снимком без макияжа

Сегодня, 20:11

Певица поделилась с поклонниками снимком из студии в испанской столице

Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk
Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

На днях певица Юлия Ковальчук, которая сейчас наслаждается беременностью в Барселоне, поделилась с поклонниками снимком из студии в испанской столице, где записывала новый материал. Поклонники заметили, что на фотографии Юля предстала в "натуральном" виде — без макияжа, – пишет GRAZIA.

Мнения разделились: часть подписчиков считает, что без косметики певицы выглядит совсем "обычно", другие комментаторы, напротив, восхитились тем, как беременность украсила знаменитость.

Также фанаты звезды принялись гадать, кто родится у Ковальчук и ее супруга Алексея Чумакова. Пока большинство поклонников думает, что скоро Юлия станет мамой девочки.

Напомним, что 34-летняя Юлия Ковальчук и 36-летний Алексей Чумаков вместе уже более десяти лет, а свадьбу пара сыграла 1 октября 2013 года. В начале этого лета стало известно, что Юлия ожидает ребенка. Судя по всему, звездные супруги станут родителями примерно в годовщину свадьбы.
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