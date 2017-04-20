Бейонсе и Джей Зи оказались замешаны в финансовом скандале

Сегодня, 02:26

Звездная чета арендовала яхту у нигерийского энергетического магната, на которого недавно было заведено уголовное дело

Бейонсе и Джей Зи. Фото: AFP
Бейонсе и Джей Зи. Фото: AFP

Бейонсе и ее супруг Джей Зи оказались замешаны в деле о нелегальных финансовых операциях. Оказалось, что несколько лет назад звездная чета арендовала яхту Galactica Star у нигерийского энергетического магната Кола Алуко, на которого совсем недавно было заведено уголовное дело.

Миллионера обвиняют в отмывании денег на территории Нигерии и Европы. Кроме того, он задолжал правительству США 25 тысяч долларов, так как просрочил оплату налога на свой пентхаус в престижном районе Нью-Йорка, стоимость которого составляет $51 миллион.

В данный момент Кола Алуко находится в бегах. И, как считают правоохранительные органы, есть большая вероятность, что подозреваемый скрывается на той самой яхте, которую некогда арендовали Бейонсе и Джей Зи.

Напомним, пара путешествовала на Galactica Star по Средиземному морю в сентябре 2015 года. К слову, неделя проживания на яхте стоила Джей Зи и его супруге $900 000.
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Источник:

elle.ru

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