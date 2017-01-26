Без косметики и с обнаженным бюстом: Вера Брежнева поделилась пикантным селфи с отпуска (фото)
Вера опубликовала снимок, на котором предстала в ванной комнате
Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Facebook селфи с путешествия.
Исполнительница наслаждается отпуском в Таиланде, где арендовала виллу с бассейном. Вера опубликовала снимок, на котором предстала в ванной комнате.
Брежнева позирует с растрепанными волосами и без макияжа в черном купальнике-сетке и коротких джинсовых шортах.
Певица похвасталась стройными ножками и естественной красотой.
Фото: Facebook
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