Без косметики и с обнаженным бюстом: Вера Брежнева поделилась пикантным селфи с отпуска (фото)

Вера опубликовала снимок, на котором предстала в ванной комнате

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Facebook селфи с путешествия.

Исполнительница наслаждается отпуском в Таиланде, где арендовала виллу с бассейном. Вера опубликовала снимок, на котором предстала в ванной комнате.

Брежнева позирует с растрепанными волосами и без макияжа в черном купальнике-сетке и коротких джинсовых шортах.

Певица похвасталась стройными ножками и естественной красотой.

Фото: Facebook