Без косметики и с обнаженным бюстом: Вера Брежнева поделилась пикантным селфи с отпуска (фото)

Вчера, 15:30

Вера опубликовала снимок, на котором предстала в ванной комнате

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Facebook селфи с путешествия.

Исполнительница наслаждается отпуском в Таиланде, где арендовала виллу с бассейном. Вера опубликовала снимок, на котором предстала в ванной комнате.  

Брежнева позирует с растрепанными волосами и без макияжа в черном купальнике-сетке и коротких джинсовых шортах.

Певица похвасталась стройными ножками и естественной красотой.

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Фото: Facebook
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Источник:

"Сегодня"

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