Биологическая мать 12-летней дочери Джоли-Питт хочет встретиться с девочкой
В 2005 году Джоли удочерила Захару в возрасте шесть месяцев, а через год Питт решил стать официальным приемным отцом Захары
Биологическая мать приемной дочери голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет встретиться с 12-летней Захарой Джоли-Питт, сообщает US Magazine.
По данным издания, Ментеваб Давит Лебизо живет в Эфиопии, и она хочет, чтобы дочь знала, что ее биологическая мать жива. Кроме того, Лебизо просит предоставить ей возможность поговорить с Захарой.
"Я не хочу возвращать мою дочь, просто хочу быть в контакте с ней, иметь возможность звонить ей и говорить с ней", – заявила 31-летняя Ментеваб.
Напомним, что в 2005 году Джоли удочерила Захару в возрасте шесть месяцев. Через год Питт решил стать официальным приемным отцом Захары. С тех пор Лебизо не общалась с дочерью.
Примечательно, что изначально сами Джоли и Питт предполагали, что Захара – сирота. О том, что мать жива, стало известно, когда она дала свое первое интервью в 2007 году.
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