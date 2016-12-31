Больше не вместе: самые громкие и неожиданные расставания звезд в 2016 году (фото)

Джоли и Питт десять лет были вместе, а от Деппа ушла молодая актриса

"Сегодня. ua" вспоминает звездные пары, расставание которых удивило общественность в 2016 году.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Расставание одной из самых красивых и знаменитых пар Голливуда стало шоком для поклонников во всем мире. По одной из версий, причина разрыва Джоли и Питта — различные взгляды на воспитание детей. Инсайдеры писали, что Джоли упрекала мужа в том, что он злоупотребляет алкоголем и марихуаной, из-за чего у него начались проблемы с гневом. По мнению актрисы, Питт подавал детям плохой пример своим поведением.

Источники, близкие к знаменитой паре, рассказали, что окончательно все разладилось в их семье после того, как Анджелина сообщила Брэду, что хочет поехать в Сирию в качестве посла доброй воли и взять с собой детей.

По другой версии, Анджелина Джоли решила подать на развод с Брэдом Питтом после его ссоры с сыном Мэддоксом на борту самолета. Что стало причиной конфликта отца с 15-летним приемным сыном, неизвестно. Анджелина добилась единоличной опеки над их с Питтом шестью детьми, а мужу оставила лишь право голоса в принятии важных решений и право навещать детей.

Напомним, представители правоохранительных органов так и не смогли найти доказательства, указывающие на то, что актер когда-либо проявлял неконтролируемую агрессию по отношению к своим сыновьям и дочерям. Кроме того, представители ФБР не нашли ни одного свидетеля, готового подтвердить слова Анджелины относительно неуправляемости ее экс-супруга.

Фото: AFP

Соглашение о временной опеке было достигнуто между супругами после того, как ФБР прекратило расследование в отношении голливудского актера о жестоком обращении с детьми. В судебных документах, оказавшихся в распоряжении прессы, говорится, что шесть детей актеров останутся жить с матерью. Отец продолжит посещать терапевтические сеансы с ними, а также в одиночку каждую неделю. 52-летней звезде фильма "Союзники" вдобавок придется участвовать в групповой терапии и сдавать анализы на наркотики. Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Вивьен и Нокс продолжат свои индивидуальные консультации со специалистами.

Актеры встретились в 2003 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", и между ними сразу же начался роман, несмотря на то, что в тот момент Питт был женат на Дженнифер Энистон.

Больше 10 лет звезды были вместе и воспитывали шестерых детей, трое из которых — приемные. Правда, свадьбу пара сыграла лишь два года назад.

Джонни Депп и Эмбер Херд

В 2016 году актера Джонни Деппа бросила его молодая жена – актриса Эмбер Херд, и потребовала денег на содержание через суд. "Он меня бил!" – так объясняет Херд, почему разводится с мужем, только отпраздновав годовщину свадьбы. Женщина разъяренная настолько, что без купюр выкладывает в сеть фото с избиениями. Уверяет – актер еще и всячески издевался над ней, когда напивался.

В начале декабря 2016 издание TMZ сообщило о завершении бракоразводного процесса Джонни Деппа и Эмбер Херд, занявшего больше шести месяцев. По данным западных журналистов, актер заплатит своей бывшей жене 6,8 миллионов долларов, причем сделает это в рассрочку в течение года. TMZ объясняет желание Деппа платить Эмбер в рассрочку тем, что актер не верит в искренность благотворительных стремлений бывшей жены.

Фото: AFP

Напомним, актриса объявила, что отдаст полученные после развода деньги на благотворительность: перечислит их детской больнице и жертвам домашнего насилия. После судов, едва не уничтоживших репутацию Джонни, он попытался вернуться к Ванессе Паради, но ее сердце уже было занято.

Херд и Депп познакомились в 2010 году на съемках фильма по роману Хантера Томпсона "Ромовый дневник", а поженились в феврале прошлого года.

Федор и Светлана Бондарчук

Федор Бондарчук развелся с женой Светланой после 25 лет брака из-за романа с молодой актрисой Паулиной Андреевой. В начале апреля история 2016 стремительно обросла подробностями. Стало известно, что Бондарчук и Андреева вместе больше полугода.

Супруги сумели расстаться тихо и мирно. Светлана улетела на отдых на Мальдивы, а Федор не скрывал от публики роман с начинающей актрисой. Бондарчук и Андреева даже украсили обложку журнала "Hello", которым руководит Светлана.

Федор и Светлана Бондарчук с внучками. Фото: Instagram

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

Роману 47-летней Дженнифер Лопес и 29-летнего Каспера Смарта пришел конец в августе 2016. "Расставание не было драматичным. Дженнифер и Каспер по-прежнему в хороших отношениях. Просто их роман закончился. Они решили остаться друзьями",– прояснили ситуацию инсайдеры.

Певица и танцор начали встречаться в 2011 году после развода Лопес с Марком Энтони. Через три года появились слухи о расставании знаменитости и ее нового возлюбленного. Однако окружение пары уверяло, что это всего лишь пиар-ход для привлечения внимания к новому фильму с участием Дженнифер. В конце апреля 2015 года роман "официально" возобновился.

Фото: AFP

Леди Гага и Тейлор Кинни

Знаменитая певица Леди Гага и актер Тейлор Кинни расстались после пяти лет отношений. О грядущей свадьбе эпатажной певицы и американского актера поклонники этой пары судачили последние несколько лет. Заветное "да" своему избраннику 30-летняя артистка сказала полтора года назад в День всех влюбленных, однако долгожданной церемонии так и не суждено было случиться.

Кинни не раз давал поводы заподозрить его в измене, однако Леди Гага предпочитала не выносить ссоры на публику. СМИ писали, что подаренное женихом помолвочное кольцо с бриллиантом в форме сердца весом 8 карат певица долго носила даже после разрыва.

Фото: AFP

Наоми Уоттс и Лив Шрайбер

Вслед за Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в сентябре 2016 о своем расставании объявили Наоми Уоттс и Лив Шрайбер, прожившие вместе 11 лет.

"Мы пришли к выводу, что для нашей семьи будет лучше, если мы перестанем жить вместе. Мы расстаемся, но в наших сердцах остается любовь, уважение и дружба. На этом наши отношения не заканчиваются – мы намерены и дальше вместе воспитывать наших детей, окружая их любовью, заботой и дружбой, но при этом готовы к новому этапу в наших отношениях", – сообщили Уоттс и Шрайбер журналистам издания Us Weekly.

Напомним, Наоми Уоттс и Лив Шрайбер начали встречать в 2005 году. За это время у них родилось двое сыновей – Александр "Саша" Пит, отметивший этим летом 9-летие, и Семюэль "Сэмми" Кай, которому в декабре исполнится 8 лет.

Фото: AFP

Мэрайя Кэри и Джеймс Пакер

Певица Мэрайя Кэри и австралийский миллиардер Джеймс Пэкер разорвали помолвку после большой ссоры, произошедшей во время отпуска в Греции в октябре 2016. По информации СМИ, причинами раздора стали расточительность певицы и ее желание превратить жизнь с женихом в реалити-шоу.

Перед расставанием с женихом, Мэрайя обсуждала с ним брачный контракт – и, как удалось выяснить порталу TMZ, именно этот документ стал одним из камней преткновения в отношениях певицы и бизнесмена. Предложенный юристами Пэкера вариант брачного контракта Мэрайя Кэри сочла "вульгарным и оскорбительным".

Как утверждают источники, Мэрайи не понравилось то, что документ, составленный юристами теперь уже бывшего жениха, делал ее похожей на нечто вроде "невесты, заказанной через брачное агентство". В брачном контракте, например, была прописана сумма, которую певице можно тратить на одежду, условия, при которых она могла пользоваться частными самолетами мужа, и список подарков, которые она могла бы оставить себе в случае развода.

Фото: Instagram

Также по условиям документа Пэкер соглашался заплатить артистке по 6 миллионов долларов за каждый год брака – но не более 30 миллионов долларов. Певица же требовала, чтобы максимальная сумма была повышена до 50 миллионов. Пара распалась после двух лет отношений. Пэкер, уходя, оставил Мэрайе подаренное им помолвочное кольцо стоимостью 10 миллионов долларов.

Мартин Фриман и Аманда Аббингтон

Звезды сериала "Шерлок" Мартин Фриман и Аманда Аббингтон расстались после 15 лет отношений в декабре 2016. Пара познакомилась на съемках сериала "Только мужчины".

Фриман и Аббингтон неоднократно снимались вместе. В "Шерлоке" они играют супругов Ватсон. У актеров двое детей.

Фото: REX

Тейлор Свифт и Том Хиддлстон

Американская певица Тейлор Свифт и британский актер Том Хиддлстон расстались в сентябре 2016. По его данным журнала People, расставание звездной пары было дружеским. Пара встречалась всего три месяца. О романе певицы и актера стало известно 15 июня 2016, когда в интернете были опубликованы их совместные снимки.

Фото: AFP

Первым прокомментировать ситуацию решился Том Хиддлстон на премии "Эмми". "Да, мы друзья. Эта тема больше не обсуждается, но мы дружны. Мы с самого начала ничего не комментировали, но теперь все в прошлом, так что мы переиграли всех", — заявил Хиддлстон.

Фото: AFP

Потап и Ирина Горовая

О разводе Потап и Ирины Горовой стало известно в начале декабря 2016. Экс-супруги Алексей Потапенко и продюсер Ирина Горовая украсили обложку журнала "Отдохни". "Да, мы расстались", – говорилось на обложке журнала.

Расстались они мирно и тихо. Пара воспитывает общего сына 8-летнего Андрея. У Ирины есть еще дочь от первого брака – 19-летняя Наталья.

Фото: Instagram

Как выяснилось, Потап и Горовая оформили развод два года назад, но решили рассказать об этом только в декабре 2016.

Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук

Актриса Анастасия Макеева и певец Глеб Матвейчук приняли решение развестись в апреле 2016. Звезды расстались после шести лет брака. Об этом сообщила сама актриса на своей странице в Instagram. "Пусть каждый из нас пойдет своей дорогой и найдет свое счастье",- написала 34-летняя Макеева.

Фото: Instagram

Напомним, Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук сыграли пышную свадьбу в августе 2010.

Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар

В апреле 2016 хореограф Алена Шоптенко на странице в Facebook шокировала поклонников неожиданной новостью о разводе с танцором Дмитрием Дикусаром.

Это было обоюдное решение звезд. "Случается, что лучшее, что можно сделать для отношений – найти силы расстаться. Так произошло у нас с Димой, и мы больше не вместе", – прокомментировала Алена.

Фото: Facebook

Известный танцор признался журналистам программы "Зірковий шлях", что решение расстаться они с Аленой Шоптенко приняли вместе и отметил, что никто никого не бросал. Дима считает, что причиной развода с Аленой могла стать их работа. Из-за слишком плотного рабочего графика паре не хватало времени на личную жизнь. "Мы перестали радоваться друг другу. Возможно, работа внесла рутину в отношения. Если вы хотите, чтобы я сказал, кто первый предложил разойтись…Наверное я. Но точно я уже не вспомню, так как все происходило достаточно эмоционально. Все было взаимно. Никто ни от кого не уходил", — поделился Дмитрий.

Виктория Смеюха и Иван Стрижаков

Участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха рассталась с женихом Иваном Стрижаковым в октябре 2016. В начале лета 30-летняя певица получила предложение выйти замуж от своего возлюбленного спустя полтора года отношений.

О своем статусе свободной девушки Виктория призналась в одном из интервью: "Я целиком и полностью окунулась в любовь, в серьезные отношения, собиралась строить семью. Но на сегодняшний день я одна".

По словам Виктории, причиной разрыва стала плотная гастрольная деятельность певицы и постоянные переезды. Также она отметила, что ее молодому человеку не хватило мудрости: по ее мнению, он еще не до конца созрел до столь серьезных отношений, ведь избранник артистки на шесть лет ее младше. При этом Вика отметила, что они с Иваном останутся друзьями.

Фото: Instagram

Андрей Джеджула и Инна Крамаренко

О том, что известный шоумен и ведущий Андрей Джеджула снова одинок, стало известно в октябре 2016. В эксклюзивном интервью программе "Кулинарная академия Алексея Суханова" на телеканале "Украина" он рассказал о разрыве отношений с бывшей возлюбленной Инной Крамаренко.

37-летний радиоведущий и 24-летняя актриса встречались четыре с половиной года. Инну Крамаренко называли невестой и гражданской женой Андрея Джеджулы, однако пара все-таки рассталась.

Фото: Instagram

Шоумен также рассказал о причине расставания и добавил, что девушку ни в чем не винит. "Она начала получать все больше и больше, соответственно ее аппетит все время рос. И в какой-то момент, когда ты начинаешь задыхаться и притормаживать с этими оборотами, она задает абсолютно нормальный вопрос: "Почему так? Я ведь уже привыкла к этому". И на самом деле, мне ее винить не за что", – поделился радиоведущий.

Дмитрий Ступка и Екатерина Литвиненко

В феврале 2016 полнейшей неожиданностью стала новость о том, что продолжатель звездной актерской династии, 29-летний Дмитрий Ступка расстался с невестой, моделью Екатериной Литвиненко. Напомним, пара была вместе три года и планировала свадьбу, о чем нередко сообщала в совместных интервью. "Мы не сошлись характерами, и у нас разное видение жизни, — рассказал "Сегодня" Ступка-младший. — Никакой измены не было, мы сейчас в нормальных дружеских отношениях, просто не вместе. Возможно, главная причина была в том, что Катя не так сильно хотела детей, как я".

Фото: Instagram

И все бы ничего, но спустя всего пару недель после расставания (по словам Дмитрия, он оказался в холостяках еще в декабре 2015) актер с головой окунулся в новые отношения с телеведущей и моделью мужских журналов 27-летней Полиной Логуновой. В 2016 году пара сыграла пышную свадьбу.

Алексей Суханов и Ольга Каменчук

Известный ведущий канала "Украина" Алексей Суханов объявил о разводе с женой в декабре. 42-летний ведущий прожил в браке с супругой Ольгой 13 лет. "Мы развелись. Жизнь так распорядилась, что пришлось расстаться, – рассказал ведущий в "Кулинарной академии Алексея Суханова". – Откровенно могу сказать, что в браке с Ольгой я был абсолютно счастлив. Она великолепнейший человек. Мы прожили вместе 13 лет, и это время было для меня настоящим подарком судьбы".

Фото: пресс-служба

Алексей познакомился с Ольгой на работе, через год они поженились. Как признался ведущий, супружеская жизнь была очень интересной. И, несмотря на разрыв отношений, он тепло отзывается об уже бывшей жене. "Олечка психолог и социолог, занимается наукой. Она необыкновенная женщина и настоящая умница – защитила докторскую степень в Америке. Благодаря ей я очень многое обрел и понял", – поделился Алексей.