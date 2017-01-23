Брат Кейт Хадсон высказался о ее отношениях с Брэдом Питтом

Слухи о романе Кейт Хадсон и Брэда Питта появились после того, как один из приятелей Питта заявил о том, что они с Кейт "больше, чем друзья"

Родной брат Кейт Хадсон Оливер высказался по поводу ее романа с Брэдом Питтом. Причиной стала публикация в журнале Star: с обложки таблоида брат Кейт заявляет, что Брэд уже переехал к ней жить. Сам Оливер Хадсон был так шокирован и разозлен статьей, что поспешил высказаться: "Да, это правда! И это похоже на ад!".

"Знаете, он такой грязнуля, этот Брэд! Он пьет все прямо из бутылок и картонных упаковок и не закрывает за собой дверь, когда выносит мусор. И все это в моем доме! Он уже называет меня братом, и это круто подпортило мои отношения с настоящим братом Уайттом. Он настаивает, чтобы мои дети звали его "дядюшкой Би"...А недавно – о Боже – он потерял моего младшего ребенка на пирсе в Санта-Монике и не мог найти два дня! Кстати, моя мама Голди Хоун открыто флиртует с ним и весь день ходит вокруг Брэда в коротенькой ночной сорочке, на что папа Курт Рассел только замечает: "Ну ладно". Могу сказать, что мое терпение уже на исходе. Думаю, нам с Брэдом придется расстаться. Мы сядем друг напротив друга, выкурим по одной и поговорим как мужики!",- высказался Оливер.

Оливер Хадсон так умело пошутил, что журналисты начали гадать – не хочет ли 40-летний актер, звезда сериала "Бухта Доусона", податься в юмористы?

Слухи о романе Кейт Хадсон и Брэда Питта появились после того, как один из приятелей Питта заявил о том, что они с Кейт "больше, чем друзья". С тех пор папарацци круглосуточно дежурят возле дома Кейт и ее родственников и пытаются выведать у них новые подробности звездного романа.