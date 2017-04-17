Брэд Питт хочет отомстить Анджелине Джоли

Сегодня, 15:30

Актер считает бывшую супругу плохой матерью

Брэд Питт. Фото: AFP
Брэд Питт. Фото: AFP

Недавно СМИ писали, что в отношениях Брэда Питта и Анджелины Джоли наметилось потепление: бывшие муж и жена смогли спокойно поговорить в присутствие адвокатов, а также актриса разрешила экс-супругу забирать детей на выходные. Однако право физической опеки над детьми все еще принадлежит Энджи, а Брэд настаивает на совместной. По данным американской прессы, сейчас у Питта возник реальный шанс не только добиться желаемого, но и отомстить Джоли, которая в начале бракоразводного процесса обвинила его в жестком обращении с детьми.

Radar Online сообщил, что Брэд готовит объявить Анджелине настоящую войну. Питта возмутил ряд инцидентов, которые произошли с их с Джоли детьми в последнее время. Очевидцы видели, как 8-летняя дочь актеров Вивьен сильно ударилась головой во время прогулки в лондонском Гайд-парке, пока няня катала брата-близнеца Вивьен, Нокса, на руле велосипеда. В это время мамы малышей даже не было в стране: она выступала в Женеве как посол доброй воли ООН по делам беженцев.

Инсайдеры говорят, что когда Брэд Питт узнал об этом, то был в ярости: "Раньше он боялся, что если начнет активно действовать, Энджи вновь запретит ему видеться с детьми, но теперь он настроен решительно".

Напомним, что Джоли и Питт объявили о разводе в сентябре 2016 года.
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elle.ru

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