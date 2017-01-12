Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Брэд Питт сильно похудел после расставания с Джоли (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/46_main.1484215164.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/46_tn.1484215164.jpg Звезды Питт снова занялся спортом, много гуляет и возвращается в нормальный ритм жизни

Брэд Питт сильно похудел после расставания с Джоли (фото)

Сегодня, 17:39

Питт снова занялся спортом, много гуляет и возвращается в нормальный ритм жизни

Американский актер Брэд Питт сильно похудел после расставания с актрисой Анджелиной Джоли.

О большой потери веса голливудского актера пишет US Magazine.

По данным издания, это стало особенно заметно во время церемонии вручения премий "Золотой глобус", в которой принял участие Питт.

При этом источник издания рассказал, что у актера есть личный шеф-повар, который готовит здоровую еду.

"Он снова фокусируется на себе, следит за тем, что ест", – отметил источник.

По его же словам, Питт снова занялся спортом, много гуляет и возвращается в нормальный ритм жизни.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились вести развод конфиденциально.
Золотой глобус, Джоли, питт, глобус, Анджелина Джоли, Брэд Питт, похудел, шеф-повар, договорились

Вы сейчас просматриваете новость "Брэд Питт сильно похудел после расставания с Джоли (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Джоли запретила Брэду Питту поздравить дочь с днем рождения

10 Января, 14:00

В последний раз актриса позволила бывшему супругу увидеться с шестью детьми в канун Рождества в присутствии психолога

Звезды

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: AFP

Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились вести развод конфиденциально

10 Января, 11:09

В дальнейшем Питт и Джоли планируют "выступать единым фронтом"

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли впервые согласилась пойти на уступку Брэду Питту

6 Января, 12:30

В скандальной битве за детей актеру удалось выиграть один раунд у жены.

Звезды

Брэд Питт. Фото: AFP

Брэду Питту разрешили навестить детей на праздники

5 Января, 14:30

Джоли по-прежнему считает Брэда потенциально опасным для детей

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли одобрила просьбу Брэда Питта

5 Января, 10:30

Адвокаты Брэда Питта подали в суд ходатайство с просьбой засекретить записи, относящиеся к частной жизни детей актера

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли кормит детей мороженым на горнолыжном курорте

3 Января, 14:00

На новогодние каникулы Анджелина Джоли увезла детей в Колорадо

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли с детьми отпраздновала Новый год без Брэда Питта

2 Января, 14:00

Пока идет бракоразводный процесс, дети супругов живут вместе с матерью

Звезды

Питт и Джоли. Фото: AFP

Брэд Питт под присмотром психотерапевта провел Рождество с детьми

29 Декабря 2016, 11:30

Специалист наблюдал, как ведет себя с сыновьями и дочерями актер

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.