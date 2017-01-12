Брэд Питт сильно похудел после расставания с Джоли (фото)
Питт снова занялся спортом, много гуляет и возвращается в нормальный ритм жизни
Американский актер Брэд Питт сильно похудел после расставания с актрисой Анджелиной Джоли.
О большой потери веса голливудского актера пишет US Magazine.
По данным издания, это стало особенно заметно во время церемонии вручения премий "Золотой глобус", в которой принял участие Питт.
При этом источник издания рассказал, что у актера есть личный шеф-повар, который готовит здоровую еду.
"Он снова фокусируется на себе, следит за тем, что ест", – отметил источник.
По его же словам, Питт снова занялся спортом, много гуляет и возвращается в нормальный ритм жизни.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились вести развод конфиденциально.
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