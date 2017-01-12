Брэд Питт сильно похудел после расставания с Джоли (фото)

Питт снова занялся спортом, много гуляет и возвращается в нормальный ритм жизни

Американский актер Брэд Питт сильно похудел после расставания с актрисой Анджелиной Джоли.

О большой потери веса голливудского актера пишет US Magazine.

По данным издания, это стало особенно заметно во время церемонии вручения премий "Золотой глобус", в которой принял участие Питт.

При этом источник издания рассказал, что у актера есть личный шеф-повар, который готовит здоровую еду.

"Он снова фокусируется на себе, следит за тем, что ест", – отметил источник.

По его же словам, Питт снова занялся спортом, много гуляет и возвращается в нормальный ритм жизни.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились вести развод конфиденциально.